В Брюсселе появилась «скорая» с искусственным интеллектом 2 14.06.2023, 10:54

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Иллюстративное фото

Как это работает?

Университетская больница Брюсселя запустила карету скорой помощи с искусственным интеллектом, которая позволяет врачам руководить парамедиками не выезжая из больницы, пишет «Европульc».

Машина оснащена высокоскоростным интернетом и гарнитурой с камерами и микрофоном. Через них врачи из больниц могут «от первого лица» видеть происходящее в машине и в режиме реального времени давать указания парамедикам по оказанию помощи в экстренных ситуациях.

Карета скорой помощи — небольшая операционная на колесах. В ней врачи могут оказать все виды неотложной медицины: от нейрохирургии до педиатрической помощи.

Новую карету скорой помощи будут использовать на вызовах между Брюсселем и такими городами, как Льеж и Руселаре.

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