Контрнаступление ВСУ: украинские войска заняли важный «бункер» россиян на Юге

Контрнаступление ВСУ: украинские войска заняли важный «бункер» россиян на Юге2
- 14.06.2023, 10:59
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Бункер построен основательно, но солдатам армии рф это не помогло
Украинский нардеп Юрий Мысягин опубликовал видео от бойцов ВСУ. На видео – блиндаж армии РФ, который захватили украинские бойцы во время контрнаступления на Юге.
Информация обнародована в Telegram-канале Мысягина, заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
В кадр попали несколько бойцов ВСУ: один тяжело прислонился к стене и отдыхает, второй – комментирует события, остальные – где-то в глубине блиндажа.
Комментатор рассказал, что сейчас его подразделение оказалось в российском блиндаже – его только что захватили. Пока команда отдыхает и осматривает вещи, которые оставил после себя противник.
Когда камера поворачивается, можно рассмотреть некоторые детали фортификационного сооружения: ее построили основательно – из кирпича и цемента, оборудовали защищенные точки для ведения огня, укрепили потолок и стены.
В сообщении указано, что блиндаж армии РФ захватили где-то на Юге – других ориентиров относительно места события нет.