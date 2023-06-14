Контрнаступление ВСУ: украинские войска заняли важный «бункер» россиян на Юге 2 14.06.2023, 10:59

7,584

Бункер построен основательно, но солдатам армии рф это не помогло

Украинский нардеп Юрий Мысягин опубликовал видео от бойцов ВСУ. На видео – блиндаж армии РФ, который захватили украинские бойцы во время контрнаступления на Юге.

Информация обнародована в Telegram-канале Мысягина, заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

В кадр попали несколько бойцов ВСУ: один тяжело прислонился к стене и отдыхает, второй – комментирует события, остальные – где-то в глубине блиндажа.

Комментатор рассказал, что сейчас его подразделение оказалось в российском блиндаже – его только что захватили. Пока команда отдыхает и осматривает вещи, которые оставил после себя противник.

Когда камера поворачивается, можно рассмотреть некоторые детали фортификационного сооружения: ее построили основательно – из кирпича и цемента, оборудовали защищенные точки для ведения огня, укрепили потолок и стены.

В сообщении указано, что блиндаж армии РФ захватили где-то на Юге – других ориентиров относительно места события нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».