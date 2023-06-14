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Кремль отдал Белгородскую область Кадырову

  • 14.06.2023, 11:15
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Кремль отдал Белгородскую область Кадырову

Регулярные войска РФ удержать регион не в состоянии.

Отправленный для защиты от российских добровольцев в Белгородскую область батальон чеченских боевиков «Запад-Ахмат» займется борьбой с «сатанизмом», заявил депутат Госдумы Адам Делимханов, передает The Moscow Times.

«Кто бы ни пересекал границу, мы их будем уничтожать. <…> Мы в скором времени будем переходить и уничтожать их (российских добровольцев. — ред.) там же», — сказал Делимханов перед боевиками.

Соглашение об отправке отряда «Ахмат» в Белгородскую область было заключено 12 июня между Делимхановым и губернатором региона Вячеславом Гладковым. По словам последнего, он провел с представителем Чечни «совещание по текущей обстановке в регионе».

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что его отряд будет действовать совместно с другими силовыми структурами, включая Росгвардию, МВД и погранвойска. Их усилия будут направлены на противодействие украинским добровольческим отрядам.

Кадыров предложил отправить чеченские подразделения в Белгородскую область на прошлой неделе. По его словам, они имеют опыт боестолкновений с вооруженными формированиями у себя дома «в лесистой и горной местности».

Инициатива Кадырова могла быть связана с попыткой избежать участия его боевиков в боях в самой Украине, считает военный аналитик из Института изучения войны (ISW) Катерина Степаненко.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также не исключал, что его наемники могут отправиться в Белгородскую область, поскольку Минобороны не в состоянии защитить регион. При этом между Пригожиным и Кадыровым до этого возник конфликт из-за высказываний главы ЧВК об отправке кадыровцев на оккупированные территории Украины. В частности, Пригожин поставил под сомнение, что они смогут захватить всю Донецкую область.

Кадыровцы получили славу «тикток-войск» в Украине. Как отмечали военные эксперты, боевики снимали видео на уже захваченных российской армией территориях и имитировали бои. По данным ISW, чеченские отряды практически не участвуют в реальных боевых действиях и используются в основном в тылу.

С конца мая группы «Русского добровольческого корпуса» и Легион «Свобода России» несколько раз вторгались на территорию Белгородской области с рейдами. 22 мая они вошли в Грайворонский округ, а 4 июня взяли под контроль село Новая Таволжанка. Также регулярным обстрелам подвергается приграничный город Шебекино и сам Белгород.

Для России подобная история - это очень опасный сигнал, уверяет российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Тот факт, что Москва вынуждена прибегнуть к услугам частных армий для защиты границ, указывает на слабость Москвы и ее армии.

Следующим этапом может стать потеря контроля уже над территориями РФ.

«Все по учебнику:- начинается раздача земель сподвижникам и соратникам. Теперь нужно посмотреть, кому отдадут в кормление Курскую и Брянскую области. Ну, а далее - по обстоятельствам», - написал Мюрид в Telegram.

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