Как белорусская промышленность начала работать на войну 4 Telegram-канал «Ник и Майк»

14.06.2023, 11:16

5,296

Предприятия в Беларуси превратились в законную цель.

Мы не знаем, что тут первично, что вторично: попытка заработать на войне или желание спасти разваливающиеся предприятия от полного краха и волнений вслед за этим. Но военно-промышленный, да и просто промышленный комплекс активно работает на войну против Украины. Вот несколько примеров.

1. 140-й танкоремонтный завод в Борисове последние три года выживает и даже немного повысил зарплату (в районе 10 процентов, что, впрочем, не компенсирует уровень инфляции) исключительно за счет заказов из России. Недавний заказ на ремонт от 40 до 100 танков – из этой серии.

Правда, у агрессоров на фронте все так альтернативно хорошо, что многие корпуса приходят из России с пометками «списан». То есть пытаются латать то, что ремонту не подлежит. Рихтуют гробы на гусеницах. Как это выглядит из космоса сейчас представлено на фотографии. Территория завода забита ржавыми корпусами.

2. БелАЗ не отстает от военно-промышленного комплекса, хотя является вполне себе гражданским объектом. В Жодино начали штамповать корпуса для беспилотников. Заводчане, некогда гордившиеся своей продукцией, которая занимала до 30 процентов мирового рынка большегрузов, теперь рады повышенной зарплате в 750 долларов за производство корпусов шахедо-гераней, которые иначе как шлюхами в Украине не называют.

3. На МТЗ поступил заказ на производство детали для РСЗО «Град» в количестве 15 000 штук. В производстве заказа участвуют три предприятия. Заказчиком является ЗТЭМ, само производство осуществляется на МТЗ (непосредственно производство в Минске), затем на предприятии ОАО «Минский завод Термопласт» деталь «обливают» пластиком. Приемка детали осуществляется комиссией под руководством Министерства обороны Беларуси.

На МТЗ производят три основных элемента. «Скоба» или «опора» - так называют этот элемент на заводе. Выглядит элемент в виде дуги. «Шунт» - элемент так и проходит по названию в техдокументации. Выглядит в виде тяпки с тремя зубьями.

Также производится и 3-й элемент – полумуфта. Производится в литейном производстве. Однако литейка на МТЗ достаточно слабая и устаревшая, было произведено на данный момент около 70 изделий, однако они не прошли проверку по размерам и не вышли с завода. Заказ будут передавать на другое литейное производство. Кому именно - пока неизвестно.

К сожалению, таких примеров, как описано выше, гораздо больше. Прискорбно, что в выполнении военных заказов задействованы не только военно-промышленные предприятия. Армия заставить участвовать в войне пока не удается, но экономика переводится на военные рельсы полным ходом.

Синепалый синегуб говорил, что на танке в Украину не поедет, только на тракторе. В феврале российские войска уже входили в Украину на танках, а сейчас и предприятие, которое должно производить тракторы, производит военную продукцию. Синепал, говоря о тракторах, имел в виду это?

Хунта не только уничтожила предприятия, которые она получила на халяву, но и втянула их в работу на агрессивную войну. Сделав из них, в общем-то, законную военную цель при малейшем нарушении хрупкого баланса.

При этом тактическое ядерное оружие может стать тем фактором, который этот самый баланс нарушит.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».