Сколько стоят ягоды в Минске, на Полесье и в Польше? 2 14.06.2023, 11:29

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Пока лунинецкая клубника доедет до столицы, она подорожает почти в два раза.

Сезон клубники в разгаре. «Еврорадио» поинтересовалось, сколько стоит клубника на Комаровке в Минске и у фермеров на Лунинетчине, и сколько просят за кило черешни.

В клубничной столице — деревне Дворец под Лунинцем — сейчас жарко. Фермеры с самого утра несут на рынок свежесобранные ягоды, перекупщики подгоняют автомобили и практикуются в компактности складывания тары с клубникой. Отсюда ягоды везут по всей стране и дальше — и в Минск, и в Солигорск, и даже в Россию.

— Нам нужно для города Солигорска закупить хорошей, вкусной ягоды, именно сладкой, все подряд мы не берем. Население просит разную цену, а мы отдаем и по 6,50, и по 8 — хорошую ягоду, крупную, — говорит покупатель на дворецком рынке.

У фермеров же скупщики берут ягоды по плюс-минус 3 рубля. Такая цена установилась на пике сезона, но она меняется каждый день — в Дворце настоящая рыночная экономика.

Люди, которые выращивают клубнику в небольших объемах, у шоссе на Гомель продают ее по 5 рублей за килограмм.

Мелкую клубнику, которую берут на варенье, можно ухватить по 2 рубля за 1 кг или за 15-18 рублей 10-литровое ведерко.

Лунинецкое райпо закупает клубнику по 2,50-5 рублей на продажу и по 50 копеек мелкую на вино.

В Минске на Комаровке самая малая цена на клубнику, которую журналисты нашли — 5 рублей. Ягодка к ягодке, довольно крупные, пахнут, продавцы обещают, что сладкая. Есть также ягоды по 6 и 7,50 рублей.

А что же черешня? Для нее тоже настало время. Черешневой столицы в Беларуси пока нет, поэтому черешня продается из Узбекистана. Разброс в ценах впечатляет. Хорошая, но с виду не совсем спелая черешня стоит 12 рублей, более темная и сочная — 19 рублей. Есть в продаже и молдавская — она по 14,00 рублей.

Для сравнения журналисты посмотрели цены на ягоды в Польше. Клубника в Варшаве на рынке продается уже по 5 злотых — это 1,2 доллара. Черешня — по 15-18 злотых, то есть 3,6-4,3 доллара. И это дешевле, чем в Минске.

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