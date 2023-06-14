Появились засекреченные кадры разгрома ЧВК «Вагнера» в Сирии 3 14.06.2023, 11:22

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Фото скрывали в течение пяти лет.

В сети обнародовали засекреченные кадры, как в Сирии разгромили ЧВК «Вагнера». Фото скрывали 5 лет.

Об этом сообщает «Милитарный».

Вагнеровцы были разгромлены в Дайр-эз-Заур. Это произошло в ночь на 8 февраля 2018 года рядом с населенным пунктом Хишам.

Как в Сирии разгромили ЧВК «Вагнера»

7 февраля 2018 года сирийские военные и вагнеровцы начали приближаться к газоперерабатывающему заводу Conoco. Там разместилось более 500 бойцов и 27 транспортных средств, в том числе танки и бронетранспортеры.

Приблизительно в 30 километрах располагался американский пункт материально-технического оснащения. Вечером возле завода начали накапливаться вооруженные люди и техника. «Зеленые береты» и морская пехота США стали организовывать небольшую группу реагирования – около 16 военных на 4 противоминных автомобилях.

Позже три танка сирийской армии подошли на расстояние около полутора километров от завода. Неподалеку находились около 30 американских солдат отряда специального реагирования «Дельта».

Около 22:00 они наблюдали, как колонна танков и бронетранспортеров выдвинулась в их направлении через близлежащие здания. В 22:30 сирийская армия начала атаку – заставу обстреливали из танков, артиллерии и минометов.

В результате этого в течение трех часов американские военные самолеты обстреливали колонну.

8 февраля россияне и сирийцы стали отступать, а американские военные и сирийская оппозиция прекратили огонь.

Позже стало известно, что командование возглавляемой США международной коалиции оценило потери нападающих на 100 человек – при 300 – 500 участниках нападения.

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