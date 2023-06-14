Изменения, которые ощутят многие: что власти готовят для ИП 4 14.06.2023, 11:35

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Речь идет не только о поднятии налоговой нагрузки.

Похоже, что лукашисты решили не ограничиваться поднятием налоговой нагрузки и отменой льгот по отчислениям в ФСЗН. Nashaniva.com cобралa, что известно о будущих изменениях для индивидуальных предпринимателей.

Добровольно-принудительная трансформация в юридическое лицо

Уже с 1 июля ИП больше не будут иметь возможности заниматься организацией концертов и других зрелищных мероприятий. Чтобы продолжить деятельность, им придется открыть юридическое лицо.

Для них подготовили некоторые льготы. Например, они смогут зарегистрировать юридическое лицо без оплаты госпошлины (1 базовая). Куда более значительным послаблением можно назвать отмену обязанности снимать офис. Для регистрации достаточно будет указать адрес учредителя.

Если со следующего месяца изменения коснутся лишь небольшой доли ИП, которые занимались организацией концертов и других мероприятий, то уже с 2025 года с невозможностью работать как ИП столкнутся куда более широкие круги.

Дело в том, что «парламент» скоро примет правки в законодательство, которые сократят список видов деятельности, которыми могут заниматься ИП. Их полный перечень до сих пор не известен общественности.

Часть перечня на днях опубликовал и провластные СМИ. Вот некоторые виды деятельности, которые оставят за ИП:

- скупка драгоценных металлов и драгоценных камней у граждан в изделиях и ломе;

- производство хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий непродолжительного хранения;

- производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;

- печатание другой полиграфической продукции, не включенной в другие группы;

- деятельность по подготовке материалов к печати и распространению;

- производство других резиновых изделий, пластмассовых изделий; формование и обработка листового стекла;

- резка, обработка и отделка камня;

- производство мебели;

- производство ювелирных изделий, бижутерии; техническое обслуживание и ремонт автомобилей, мотоциклов;

- розничная торговля;

- деятельность грузового автомобильного транспорта и предоставление услуг по переезду;

- услуги по общественному питанию;

- компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги.

На текущий момент выбор видов деятельности для ИП не существенно отличается от юридических лиц.

Самозанятость спасет не всех

Те индивидуальные предприниматели, чьи виды деятельности не попадут в утвержденный список, до 2025 года будут вынуждены открыть юридическое лицо, или прекратить деятельность, или, например, отойти в тень.

Также часть ИП сможет перейти в самозанятые. Для самозанятых предусмотрен налог на профессиональный доход в размере 10% от выручки — при условии, что выручка будет до 60 000 рублей в год. Если выручка будет больше 60 тысяч, то придется платить налог 20% от выручки. Но перейти в этот статус смогут не все. Например, стать самозанятыми не могут быть те, кто имеет наемных сотрудников.

Сокращение видов деятельности, которыми можно будет заниматься в статусе ИП, остается не единственной неприятной новостью для белорусских предпринимателей. С 2024 года власти в очередной раз планируют поднять ставку подоходного налога. Со следующего года размер налога вырастет с 20% до 25%.

Удар по ИП, как в 2008 году

Ситуация, в которую власти хотят поставить ИП с 2025 года, чем-то напоминает конец нулевых, когда с 1 января 2008 года им запретили брать на работу людей не из числа близких родственников. Тогда изменения заставили часть ИП прекратить деятельность или открывать юридические лицо. Многие находили спасение в том, что по возможности нанимали сотрудников неофициально и выплачивали им зарплаты в конвертах. Тот запрет просуществовал до середины 2014 года, когда ИП в Беларуси снова разрешили брать на работу людей в независимости от степени родственных связей.

Нынешнее «беспокойство» о предпринимателях власти объясняют очень просто — в первую очередь они хотят увеличить объемы налоговых отчислений.

Из-за увеличения налоговой нагрузки в прошлом году удалось собрать намного больше налогов. Так, например, за первое полугодие прошлого года, бюджет получил в 2,6 раза больше денег в виде налогов от ИП.

Заметно, что увеличение происходило на фоне сокращения общего числа ИП. За прошлый год их стало меньше на 10 тысяч. По состоянию на 1 января 2023 года, в Беларуси насчитывалось 263 тысячи ИП в сравнении с 273 тысячами годом ранее. Сократилась и доля ИП в розничном товарообороте — с 6,8% до 5,9%.

Когда власти начали усложнять жизнь предпринимателям?

1 января 2022 года был пересмотрен список видов деятельности, по которым можно было использовать упрощенную систему налогообложения (УСН). Большинство ИП еще тогда упустили такую возможность. Для других ставки при использовании УСН выросли с 5% до 6%.

Начиная с 2023 года, ИП полностью запретили работать по УСН. Также с 2023 года увеличились ставки при использовании общей системы налогообложения. Сам налог увеличили с 16% до 20%.

Помимо этого, в 2022 и 2023 году увеличивали ставки единого налога. По некоторым видам деятельности рост составлял 2-4 раза. Наряду с увеличением ставок единого налога шло сокращение списков видов деятельности, где разрешалось его использование.

Параллельно с этим, с 2023 года ряд категорий ИП лишили прав на льготы при отчислениях в ФСЗН. Это 35% от минимальной зарплаты (на текущий момент 194 рубля в месяц). Ранее ИП, которые параллельно с предпринимательской деятельностью работали по трудовому договору, делали отчисления в ФСЗН добровольно.

Такой подход позволял избежать двойного обложения. От этого год список таких лиц значительно сузился. Не платить в ФСЗН, например, имеют право пенсионеры.

К чему могут привезти эти изменения?

Hужно понимать, что по крайней мере часть дополнительных расходов, которые ложатся на плечи ИП, в итоге заплатят потребители, так как при существенно увеличенных расходах предприниматели не смогут удерживать цены на свои товары и услуги на прежнем уровне.

Помимо этого мы будем наблюдать дальнейшее сокращение общего количества ИП.

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