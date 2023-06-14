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Как выглядит российская «линия обороны» на границе Добрушского района

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  • 14.06.2023, 11:52
  • 3,892
Как выглядит российская «линия обороны» на границе Добрушского района

Снимок из космоса.

Появился космический снимок, который показывает конец российской линии обороны на границе Добрушского района, сообщает «Флагшток».

Фортификационная линия на территории Злынковского района РФ представляет собой канаву и тройной ряд бетонных пирамид.

Примечательно, что «зубы дракона» закончились за 300 метров до границы.

На территории Беларуси аналогичные масштабные фортификационные линии пока отсутствуют.

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