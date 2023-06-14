Как выглядит российская «линия обороны» на границе Добрушского района 2 14.06.2023, 11:52

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Снимок из космоса.

Появился космический снимок, который показывает конец российской линии обороны на границе Добрушского района, сообщает «Флагшток».

Фортификационная линия на территории Злынковского района РФ представляет собой канаву и тройной ряд бетонных пирамид.

Примечательно, что «зубы дракона» закончились за 300 метров до границы.

На территории Беларуси аналогичные масштабные фортификационные линии пока отсутствуют.

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