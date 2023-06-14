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NYT: США могут предложить Украине израильскую модель безопасности

  • 14.06.2023, 12:00
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NYT: США могут предложить Украине израильскую модель безопасности

Что это означает?

США могут предложить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, которые не предполагают присоединения к НАТО.

Об этом сообщает New York Times.

Саммит НАТО в Литве

В Вильнюсе НАТО представит президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд обязательств государств-членов по продолжению поставок стране оружия, боеприпасов и денег в среднесрочной перспективе - независимо от судьбы текущего контрнаступления или календаря выборов.

Также ожидается, что НАТО поднимет свои отношения с Украиной от Комиссии Украина-НАТО, основанной в 1997 году, к Совету Украина-НАТО, более высокому уровню взаимодействия и интеграции.

Вопрос о том, как определить будущее Украины в Альянсе, вытеснил второй вопрос - как придумать долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Помощники президента США Джо Байдена говорят членам Конгресса, что они хотят перейти к чему-то похожему на то, что они называют «израильской моделью», предусматривающей 10-летнее обязательство по безопасности с США.

Гарантии безопасности предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, возможность совместного производства.

Идея таких гарантий безопасности состоит в том, чтобы убедить Путина, что поток оружия и проведение подготовки для Украины не прекратится.

Но это не те «гарантии» безопасности, к которым стремится Зеленский. Те, кто настаивает на усилении обязательств перед Украиной, утверждают, что только членство в НАТО и защита посредством коллективной обороны могут обеспечить безопасность страны.

Позиция США

В последние 16 месяцев Байден использовал любую возможность, чтобы отметить единство НАТО в отношении Украины. При этом он пытался сохранить статус-кво, которые держался более десяти лет: туманное обещание, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу, но без установленного графика.

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