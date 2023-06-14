Политолог: Путин должен лишиться армии и флота, если начнет перемещать ЯО в Беларусь 6 14.06.2023, 12:02

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Анатолий Котов

Такая «красная линия» остановит главу Кремля.

Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой признал, что не сможет самостоятельно использовать тактическое ядерное оружие, которая Россия планирует разместить в Беларуси. Как заявил диктатор 13 июня, этот вопрос ему нужно будет предварительно согласовать с президентом РФ Путиным.

В первой половине того же дня Лукашенко заявил, что якобы будет контролировать ядерное оружие. О «своем» контроле он заявлял и 31 марта.

Почему Лукашенко «переобулся»? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Анатолием Котовым.

— Это традиционный подход Лукашенко. На разные аудитории он дает разные посылы. Перед своими пропагандистами он хочет выглядеть крутым мачо, а перед спикером, который будет транслировать его слова на российскую аудиторию, в том числе — на своего патрона Путина, он вынужден говорить то, что является версией, близкой к действительности.

Собственно говоря, Лукашенко не будет звонить Путину, а его уведомят, что что-то куда-то будет запущено. Явно не он будет принимать решение о том, применят ли ядерное оружие, так как оно не принадлежит Лукашенко.

— Есть ли рычаги воздействия для предотвращения сценария появления ядерного оружия в Беларуси?

— Ситуация зависит от степени самостоятельности самого Лукашенко. Если предположить, что он еще в какой-то степени самостоятелен, то рычаг давления можно применять на него, к примеру — тот инструментарий, который дает Международная организация труда. Это набор жестких санкций, вплоть до полного торгового эмбарго с Беларусью, с целью не допустить перемещения ядерного оружия на территорию нашей страны. Все страны-соседки должны будут выдвинуть такой ультиматум: как только вы займетесь перемещением, готовьтесь к тому, что вся ваша внешняя торговля будет закончена. Это варианты, если Лукашенко еще хоть как-то влияет на происходящее на территории Беларуси. Но мы видим, что его влияние уменьшается.

Если он полностью несамостоятелен, то есть смысл использовать рычаги влияния против Путина. Путин же понимает только силу.

Я так понимаю, Владимира Владимировича предупредили, что если будет применено ядерное оружие, он лишится армии и флота без ответного ядерного удара. Фактически такую «красную линию» нужно ему рисовать уже сейчас: если начнете перемещать ядерное оружие в Беларусь, также лишитесь армии и флота.

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