Пинская компания купила украинско-польский завод из списка запрещенных к продаже 14.06.2023, 12:18

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Что известно об этом заводе?

У бывшего польско-украинского завода «Модерн-Экспо» из списка предприятий, запрещенных к продаже, появился новый собственник из Беларуси. Как стало известно Office Life, владельцем завода, который теперь работает под брендом 4RM Systems, с мая этого года стал крупнейший белорусский производитель и дистрибьютор аккумуляторных батарей 1AK-GROUP.

Ранее предприятие принадлежало польско-украинскому холдингу Modern-Expo Group. В 2017 году на простаивающих мощностях «Витязя» инвестор построил новую производственную площадку. В завод, который выпускал оборудование для ритейла, складов и логистических комплексов, было вложено 8 млн долларов. Предприятие являлось резидентом СЭЗ «Витебск».

В 2022 году витебская компания, собственниками которой на тот момент были польская фирма Modern-Expo и кипрский офшор «Коустрок Холдингз», включена в список предприятий, продажа долей в которых возможна только с разрешения властей.

1AK-GROUP, основателем которого является экс-член Совета по развитию предпринимательства Беларуси Виктор Лемешевский, сейчас управляет группой предприятий в Пинске, Бресте и Белоозерске. Головной офис группы находится в Пинске.

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