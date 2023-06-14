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Соловьев устроил истерику из-за «плохой работы» армии РФ

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  • 14.06.2023, 12:34
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Соловьев устроил истерику из-за «плохой работы» армии РФ

Пропагандист заговорил про атаки на страны Европы.

Один из главных российских пропагандистов Владимира Соловьева недоволен работой армии РФ. Он возмущен тем, что Украина все еще получает поставки горюче-смазочных материалов, передает УНИАН.

«Ну, если сначала мы стали работать и в Украине ГСМ куда-то подевались, а сейчас даже разговоров на эту тему нет. Откуда они ГСМ получают?» - возмутился рупор Кремля.

Он снова призвал бомбить страны Европы, которые помогают Украине, в частности в этот раз пропагандист заговорил о портах Румынии и Болгарии.

«Если они наносят удары, пытаются наносить по нашей инфраструктуре, а мы до сих пор не сделали так, чтобы все то, что перевозит ГСМ в Украину, взорвалось. Ни в портах Румынии ничего не происходит, ни в Болгарии ничего не происходит», - подытожил Соловьев.

Ситуация с топливом в Украине - что известно

В первые дни полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину сложилась очень тяжелая ситуация с топливом и ГМС, ведь почти все запасы сразу же отдали на нужды украинских военных и добровольцев, которые стали на защиту страны.

В связи с этим на АЗС не хватало топлива для гражданских, из-за чего образовывались огромные очереди. Правда, эту проблему достаточно оперативно решили при помощи европейских партнеров. Кроме того, россияне целенаправленно уничтожали украинские нефтебазы.

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