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«Зачем ты сюда приехала?»: допросы на белорусской границе продолжаются

  • 14.06.2023, 12:40
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«Зачем ты сюда приехала?»: допросы на белорусской границе продолжаются

Участились случаи отправки авто на рентген.

Белорусы продолжают делиться в чатах информацией о том, как их допрашивали при пересечении границы. На прошлой неделе их ждали «беседы» о протестах и проверки телефонов. Личный автомобиль отправляли на рентген. Особый интерес вызывают люди с гуманитарной визой и видом на жительство в других странах. Кроме того, на «беседы» зовут украинцев, пишет hrodna.life.

«Зачем ты сюда приехала?»

Белоруска въезжала в страну с детьми после продолжительного отсутствия. После 40 минут ожидания на границе без паспорта к ней пришел человек в штатском, не представился и спросил: «Зачем ты сюда приехала?».

У нее спрашивали про жизнь и работу в Польше, отношение к протестам, бело-красно-белой символике. Проверили подписки в Telegram, Google Фото. Особенно допрашивающего интересовали фото 2020 года. Но у белоруски «ничего не нашли». Также он обратил внимание на аватарки с бело-красно-белыми и украинскими флагами у ее друзей в Facebook. Вместо зеленого коридора ее отправили на красный.

При возвращении в Польшу пограничники интересовались просроченными визами и просили предоставить документы, дающие основание на въезд и проживание. Выезжающие сказали, что их нет.

Не единственный случай

О похожих случаях сообщали и другие пользователи. В одном из пунктов пропуска у пассажиров автобуса вещи смотрели «с пристрастием». Несколько пассажиров прошли на «беседу». «Все вежливо, но много вопросов задают», — сообщил пользователь.

«На беседу» в другом пункте пропуска прошел пассажир с польской гуманитарной визой. Ранее к нему вопросов не было.

На разговор отправляются люди с двумя паспортами или видом на жительство другой страны. Также у людей выборочно проверили чемоданы. Выезжающую на обучение в другую страну спрашивали о том, что говорят студенты о нынешней ситуации. «Мужчину лет 35 задержали и минут 40 просто расспрашивали куда, зачем, почему, решали между собой отпускать или оставлять, все это время мы ожидали решения», — описал ситуацию пользователь.

Отправляют не только белорусов

Также несколько пользователей Telegram сообщили, что на беседы отправляют украинцев и людей с украинскими паспортами либо видом на жительство. Известно, что телефон как минимум у одного из них не проверяли.

Кроме этого, проблемы возникают, если административный штраф был оплачен, но базы милиции и пограничников не синхронизируются. Такой человек до сих пор числится невыездным.

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