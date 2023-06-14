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Лукашенко, матерясь, бредил о переговорах с Украиной во Львове

  • 14.06.2023, 12:50
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Лукашенко, матерясь, бредил о переговорах с Украиной во Львове

Диктатор рассказал пропагандистке Скабеевой «невероятную» историю.

Диктатор Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы пытался «наладить дипломатический контакт с Беларусью».

«Он [Зеленский] мне предлагает «Давай поговорим». Присылает этого Кирилла Буданова на переговоры где-то. Мы поехали через границу их, министр иностранных дел поехал туда, не первый раз, сели во Львове, ведем переговоры. Вроде нормально. Узнали американцы. Пошли какие-то трения. Они нам предлагают: «Давайте в следующий раз в Стамбуле». Да пошли вы на… Какой Стамбул. Чего мы в Стамбул поедем, мы граничим с вами. Хотите разговаривать — давайте разговаривать», — сказал Лукашенко.

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