Украинские ракеты «догнали» Делимханова: что известно 14.06.2023, 12:56

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Глава Чечни Кадыров сообщил, что его помощник не выходит на связь.

Депутат Госдумы Адам Делимханов, которого называют «правой рукой» главы Чечни Рамзана Кадырова, ранен. Это произошло на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В сети сегодня появилась информация о том, что в Приморске Запорожской области был ликвидирован Делимханов. Сообщалось, что вместе с ним якобы уничтожили еще около 200 «элитных кадыровцев».

Как рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, кортеж Делимханова якобы передвигался на внедорожниках в Приморске Запорожской области и подвергся атаке артиллеристов из группы «Бандерлоги». Сазонов утверждает, что депутат и ряд его соратников погибли, а «на место прибыли 12 вертолетов, чтобы секретно и оперативно вывезти тела».

В то же время украинские источники пока не спешат официально подтверждать смерть Делимханова. А вот российские пропагандисты уже опровергают информацию.

Как заявляют оккупанты, соратник Кадырова жив, но получил ранения.

«Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен, но он жив», пишет в своем Телеграмм-канале телеканал «Звезда» (принадлежит Минобороны России) с оговоркой, что об этом СМИ «рассказали в Госдуме РФ».

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что «только что общался с Адамом Делимхановым» и тот якобы «жив и здоров».

При этом сам глава Чечни Рамзан Кадыров написал в соцсетях, что он якобы не может связаться с Делимхановым и просит ГУР МО рассказать, где именно ударили по его соратнику.

«Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата», - написал Кадыров, пообещав «щедрое вознаграждение».

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