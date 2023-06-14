«Дерево не для тех, кто любит делать всe ровно и идеально» 1 14.06.2023, 13:06

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Как минчанин с помощью друзей построил дом из сруба.

Дом Виктора и Марины Ченцовых находится в идеальном месте для тех, кто устал от города и хочет максимально перезагрузиться. Деревня Ливье Дзержинского района со всех сторон окружена лесом, здесь пахнет хвоей и слышно только пение птиц. На просторном участке — дом из сруба, бани по-черному и по-белому, купель. Семья поделилась своим опытом строительства с realt.by.

«На дни рождения нам дарили инструменты»

У Виктора и Марины трое детей — Дамир, Матвей и малышка Соня. Мысли о даче появились у пары сразу после свадьбы, в 2014 году:

— Мы поженились в красивом месте на берегу Немана. Большой участок, агроусадьба с деревянными домами, лес рядом. Нам очень понравилось — и захотелось сделать что-то похожее для себя.

Семья живет в Минске, поэтому дачу они присматривали в 30 километрах от города. В итоге уехали чуть дальше — в деревню Ливье Дзержинского района. Она располагается в 57 километрах от МКАД:

— Здесь тишина, деревню окружает лес. Нет пахотных земель — да и вообще ничего нет, — улыбается Виктор.

Участок обошелся семье в 14 тысяч долларов в эквиваленте. Здесь уже стоял фундамент 7×11 метров, было подведено электричество. Виктор и Марина решили сохранить деревенскую атмосферу и построить деревянный дом. Летом 2015 года на участок привезли готовый сруб для первого этажа. За него заплатили 20 тысяч долларов.

Виктор позвал на помощь своих друзей Кирилла и Женю — и они начали строить. Все выходные и отпуска парни проводили на участке.

— Люди думали, что это мои братья, спрашивали, плачу ли я друзьям. Нет, они помогали мне безвозмездно. В строительство этого дома ребята внесли громадный вклад. Мы работали с утра до вечера, а потом жарили шашлыки и отдыхали.

В доме практически всё сделано из дерева, даже окна. Материалы заказывали на ближайшей пилораме — это было удобно и выгодно. Большую часть работ выполняли своими руками.

— Мне, моему папе и друзьям на дни рождения дарили инструменты. Циркулярную пилу, шлифовальную машинку, шуруповерты — всё, что необходимо.

Канализация — септик, два колодца по четыре бетонных кольца. Воду сначала брали из деревенского колодца, а потом пробурили свою скважину глубиной 20 метров. Благодаря лесу вокруг вода в этой местности очень вкусная. Газа в деревне нет:

— Первое время у нас была электрическая плита. Но мощности деревенских электросетей не хватало, поэтому купили газовую. Газ сюда привозим в баллонах.

Мебель делали из оставшихся после строительства досок

Спустя два года после начала строительства был полностью готов первый этаж. Специалисты развели электрику, установили сантехнику. Семья стала оставаться здесь с ночевкой. Второй этаж делали по каркасной технологии, утепляли слоем минеральной ваты толщиной 15 сантиметров. В полах первого и второго этажей — по 10 сантиметров минеральной ваты.

К дому пристроили две террасы. Первую сделали с видом на лес, с северной стороны, но со временем обнаружили, что там часто дует холодный ветер.

Вторую, на южной стороне, пристроили позже. Здесь поставили большой стол со стульями, подвесили гамак, кресло.

— Это место, чтобы собираться с семьей и друзьями, которые помогали нам строить дом, а сейчас часто приезжают в гости, — говорит хозяин.

Полностью дом был завершен еще через три года. Виктор говорит, что деревянное строительство — не для тех, кто любит делать всё идеально и ровно:

— Дерево живет своей жизнью, дает усадку, дом может чуть приподняться от влаги зимой и подсушиться летом. Поэтому сруб мы конопатили лишь спустя два года после окончания строительства, для этого использовали ленточный джут. При этом мне дерево нравится — как оно выглядит, насколько в нем комфортно. В жару в доме прохладно, а зимой — тепло.

На первом этаже — санузел с душевой кабиной и стиральной машиной. Зал с большим диваном, телевизором, камином и отопительной грубкой. В кухне — русская печь, которой отапливают часть дома. Ее строительство доверили специалистам. В печи мама Виктора готовит вкусные деревенские блюда: щи, драники, мочанку. Когда семья уезжает в город и печь не топится, включается электрический подогрев полов. Так в доме всегда поддерживают комфортную температуру.

На второй мансардный этаж ведет лестница со ступеньками из половинок бревен. Под ней спрятаны коммуникации для работы скважины.

Наверху — большая спальня с выходом на навесной балкон, две детские, санузел, кладовка. В отделке — дерево, минимум деталей, всё простое и комфортное.

Вешалки, тумбочки и рамы для зеркал сделали из оставшихся после строительства досок. Все гармонично вписалось в деревенскую атмосферу дома.

На участке есть баня по-белому и баня по-черному

Первую баню на участке сделали еще до того, как был готов дом:

— В детстве я много времени проводил в деревне, любил баню, учился париться вместе с дедушкой. Поэтому на нашем участке сразу появилась первая баня — из старого сарая, обшитого вагонкой. Котел сварил мой папа, — говорит Виктор.

В 2016 году семья заказала еще один сруб 5×5 метров — для бани по-белому. Внутри есть небольшая комната отдыха, душ, туалет и большая парная. Рядом — купель, в которой дети плескаются в жаркие летние дни, а взрослые могут расслабиться после парной.

На участке есть еще баня по-черному. Ее строили под руководством опытного банщика Геннадия Мороза. Эта баня была готова в 2017 году.

Виктор и его друзья вникали во все тонкости банного дела, парились сами и парили знакомых. В какой-то момент поняли, что могут заниматься этим профессионально и открыли небольшой бизнес — агроусадьбу «Хутор здоровья».

— Половину времени мы проводим в Минске, где у детей садики и кружки. А половину времени — здесь, в месте, где они могут побегать по траве, покататься на велосипедах и поиграть на свежем воздухе. Поэтому иногда в белой баньке мы проводим программы парения и различные мастер-классы для гостей «Хутора Здоровья». Но он всё равно остается нашим домом — местом, где мы не спешим, гуляем в лесу и наслаждаемся солнышком.

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