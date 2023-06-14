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У войск РФ появились новые проблемы на фронте

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  • 14.06.2023, 13:15
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У войск РФ появились новые проблемы на фронте

Артиллерия в Брянской области взрывается при попытке стрелять по территории Украины.

Российским артиллеристам запретили использовать 122-мм и 152-мм боеприпасы 2023 года выпуска. Решение было принято после того, как партию некачественных снарядов упомянутых калибров выдали подразделениям ВС РФ в Брянской области и они начали взрываться в каналах стволов.

В настоящее время ФСБ приступила к расследованию по подозрению должностных лиц российского минобороны в создании масштабной коррупционной схемы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«По информации от подполья, отмечается поступление в артиллерийские подразделения оперативной группы Брянск партии некачественных боеприпасов. В связи с чем получено указание о запрете использования 122-мм и 152-мм боеприпасов 2023 года выпуска, поскольку отмечаются их постоянные взрывы в канале ствола», – отмечено в сообщении.

В настоящее время российская ФСБ и военная контрразведка начали расследование, ведь подозревают, что оказавшаяся в войсках партия некачественных боеприпасов является следствием масштабной коррупционной схемы с участием топ-чиновников минобороны РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ запретили публиковать некрологи о ликвидированных в Украине. В частности, с апреля их не публикуют власти Республики Хакасия. Произошло это после настойчивой «просьбы» минобороны РФ.

Запрет публикации некрологов оккупантов, по данным «Сибирь.Реалии» объясняется попыткой скрыть реальные потери РФ в войне против Украины. Ведь данные в некрологах используют «Русская служба ВВС» и «Медиазона» при подсчете российских потерь – и их данные слишком сильно отличаются от обнародованных российским минобороны.

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