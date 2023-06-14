Доллар установил очередной рекорд на торгах в Минске 5 14.06.2023, 13:16

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Евро тоже заметно потяжелел.

Сегодня, 14 июня, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал.

Так курс доллара вырос на 0,36% — до 2,9963 рубля. Это очередной рекордный показатель для этого года. Предыдущий был зафиксирован вчера.

Евро подорожал на 2,7% — до 3,23 рубля. Это первые состоявшиеся торги европейской валютой с 31 мая.

Российский рубль подешевел на 0,66% — до 3,5638 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня вырос на 0,38% — 4,2024 рубля за 10 юаней.

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