Наступление ВСУ: Россия готовится к жестам доброй воли 1 14.06.2023, 13:32

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Командование оккупантов выдало особые указания.

Похоже, российское командование не испытывает особого оптимизма насчет сдерживания сил обороны Украины и готовит план не только «жеста доброй воли», но и «выжженной земли», на случай успешных наступательных действий украинской армии, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

В частности, по имеющейся информации, российское командование выдало особые указания после ухода с тех или иных территорий оставлять после себя «выжженную землю». Речь идет об уничижении практически всех типов инфраструктурных объектов, от очистных сооружений, до электроподстанций.

Интересен момент тем, что первыми такое предписание стали получать командиры подразделений размещенный во временно оккупированной Луганской области в районе Сватово, Кременной, Счастье и Рубежного. То есть, не в самом эпицентре июньских событий, или, пока еще не в нем.

В любом случае, мы видим очередное доказательство тому, что подрыв Каховской ГЭС это был целенаправленный террористический акт, не только призванный предотвратить форсирование Днепра силами обороны Украины, но и вписывающийся в концепцию «выжженной земли» оккупантов.

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