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Представлено первое экологически чистое топливо для классических авто

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  • 14.06.2023, 13:34
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Представлено первое экологически чистое топливо для классических авто

Оно может заменить традиционный бензин.

Компания Coryton представило первое экологически чистое топливо для классических автомобилей Sustain Classic. Оно создано на растительной основе и подходит для многих двигателей. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на Autoevolution.

Coryton сперва предложит три вида топлива: Super 80, Super 33 и Racing 50. Они гораздо более экологичные, чем обычный бензин.

В состав Super 80 входит не менее 80% возобновляемых материалов. Это топливо снижает вредные выбросы автомобиля более чем на 65%. Его стоимость составляет 5 долларов за литр.

Топливо Super 33 сокращает вредные выбросы более чем на 25% и соответствует стандарту EN228 с октановым числом 98. Его стоимость составляет 4,78 доллара за литр.

Самым дорогим топливом является Racing 50. Это высокопроизводительная альтернатива бензину для гоночных автомобилей и суперкаров, которым требуется топливо с более высоким октановым числом.

Топливо Racing 50 сокращает вредные выбросы более чем на 35%. Его стоимость составляет 6,59 доллара за литр.

В Coryton заявили, что расход экологического топлива идентичен традиционному бензину. Даже звук выхлопной системы останется прежним.

Топливо будет поставляться с пакетом присадок премиум-класса, разработанный для очистки и защиты двигателя. Также им можно заправлять не только классические автомобили, но и современные авто с ДВС.

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