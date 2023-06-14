ВСУ пошли вперед сразу на нескольких участках Запорожского фронта 14.06.2023, 13:42

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В Минобороны Украины раскрыли детали.

За сутки подразделения украинской армии смогли продвинуться на Запорожском направлении фронта на расстояние от 300-350 метров.

ВСУ также имеют успехи на Бахмутском направлении, где освобождены на разных участках фронта от 200-500 метров территории.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление заместителя Министра обороны Украины Анны Маляр по состоянию на полдень среды, 14 июня.

Она также отметила, что продвижение украинской армии происходит в условиях ожесточенных боев с оккупационными войсками ВС РФ.

Согласно данным украинской разведки, россияне несут потери как в живой силе, так и в технике и вооружении.

Замминистра обороны Украины также сообщила, что на Бердянском направлении продолжаются жестокие бои у села Макаровка. На Мариупольском направлении – возле Новоданиловки и Новопокровки.

«Враг несет потери как в живой силе, так и в технике и вооружении. К примеру за вчерашние сутки враг потерял: артиллерийскую батарею самоходных пушек; 2 комплекса РЭБ; сосредоточение автомобильной техники (до 10 ед.); радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы; ЗРК», – рассказала Маляр.

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