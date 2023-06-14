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«Аттестаты вручены - очереди снова большие»

  • 14.06.2023, 13:43
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«Аттестаты вручены - очереди снова большие»

Сколько стоит сделать апостиль аттестата и много ли желающих.

В субботу, 10 июня, в Беларуси прошли выпускные вечера. В понедельник один из пользователей Twitter написал, что на апостиль для аттестата появились очереди «уже около 400 человек». «Зеркало» узнало, много ли желающих.

— Только прошли выпускные, а в очередях на апостиль аттестата уже около 400 человек, так что все по плану, — написал пользователь, который преподавал историю в одной из минских гимназий. Он уточнил, что узнал эту информацию от своих учеников.

— Это не первый год такая ситуация. Вот и в этом тоже: аттестаты вручены — очереди снова большие, — отметил он.

Апостиль для аттестата в Беларуси можно сделать в Департаменте контроля качества образования, который находится в Минске на улице Козлова, 28 (документы принимают в будние дни с 8.00 до 12.00). В ведомстве, куда журналисты обратились как родители выпускника, отметили, что всплеск заявок действительно был.

— Сегодня уже очередь небольшая. Относительно большие очереди были в понедельник и во вторник, — отметили в Департаменте.

Там также сообщили, что «по четыреста» документов они не принимают. В понедельник-вторник было «где-то человек под 340».

— К концу недели такого количества не будет, — отметили в ведомстве и порекомендовали подъехать на следующей неделе. — И спокойно подадите.

По словам специалиста, стоимость услуги — 185 рублей. Подавать аттестат для апостиля может как школьник, так и его родители. Никакой доверенности для этого не нужно.

Напомним, в 2023 году школу закончило более 50 тысяч парней и девушек по всей стране.

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