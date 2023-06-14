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Командир 72-й бригады РФ обвинил Пригожина в ударе ВСУ по кортежу Делимханова

  • 14.06.2023, 13:57
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Командир 72-й бригады РФ обвинил Пригожина в ударе ВСУ по кортежу Делимханова
Адама Делимханов

Похищенный «вагнеровцами» офицер заявил, что главарь ЧВК слил координаты украинцам.

Командир 72-й бригады российской армии Роман Веневитин, которого ранее захватили в плен «вагнеровцы», в своем Telegram-канале обвинил главаря ЧВК Пригожина в сливе местонахождения кортежа Адама Делимханова в районе города Приморск, после чего ВСУ.

Веневитин утверждает, что именно глава ЧВК «Вагнер» снабдил информацией украинскую разведку для нанесения удара по «правой руке» Кадырова - это было в отместку за «наезд» на Пригожина, когда Кадыров пригрозил раскрыть источники его богатства главаря самой крупной российской ЧВК.

По информации российского офицера Делимханов в тяжелом состоянии. Для эвакуации были вызваны 12 бортов.

«Делимханов, правая рука президента Чечни, находится в тяжелом состоянии после прицельного артилерийского обстрела», - пишет он.

Веневитин получил широкую известность на прошлой неделе. Он является командиром 72-й бригады, который был захвачен «вагнеровцами», потом его отпустили и он начал публиковать компромат на Пригожина.

В то же время российские источники отмечают, что у Делимханова было большое количество врагов в российской деловой и политической элите.

Кадыров в своем заявляет, что не может найти Делимханова и просит Украину о помощи с информацией.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что ВСУ ликвидировали кадыровского соратника.

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