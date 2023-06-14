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Лукашенко: Надо закрыть границу с Польшей, Латвией и Литвой

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  • 14.06.2023, 13:59
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Лукашенко: Надо закрыть границу с Польшей, Латвией и Литвой

Обезумевший диктатор повсюду видит «угрозы».

Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой сказал, как, по его мнению, следует решать «возможные проблемы с НАТО».

- У нас с Польшей, Латвией, Литвой граница 2,5 тысячи километров. Ее надо закрыть. Кто сегодня гарантирует, что у нас нет оттуда «угрозы»? Оказывается, есть.

Нас упрекают, что мы ядерное оружие под совещание НАТО в Вильнюсе подтягиваем, а они учения проводят - десятки тысяч человек участвуют со всего блока НАТО. Поэтому то направление очень опасное, - считает обезумевший Лукашенко.

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