ВСУ уничтожили четыре роты россиян и поразили 56 единиц техники на важном направлении
- 14.06.2023, 14:11
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Украинские войска продвинулись почти на 7 км в глубину российского фронта.
Украинские военные уничтожили четыре роты российских оккупантов и поразили 56 единиц вражеской техники за сутки на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.
Украинские защитники продолжают выбивать россиян с позиции на Таврическом направлении.
Он сообщил, что за последние сутки потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Также были уничтожены и повреждены 56 единиц вражеской военной техники:
9 танков,
9 БМП,
2 многоцелевых транспортеров (тягачей),
2 гаубицы 2С19 «Мста-С»,
4 САУ 2С3 «Акация»,
САУ 2С5 «Гиацинт»,
ЗРК «Стрела-10»,
РСЗО «Ураган»,
3 комплекса постановки радиоэлектронных помех «Житель»,
РЭБ «Поле-2»,
Дрон Shahed-136,
2 бронеавтомобиля Тигр.
Украинские военные также уничтожили шесть складов с боеприпасами россиян.
Отметим, что Таврическое направление охватывает от левого берега Херсона до Авдеевки в Донецкой области.
Успехи ВСУ на фронте
Украинские военные за неделю освободили семь населенных пунктов на Донецком и Таврическом направлениях. В целом украинские защитники продвинулись по этим направлениям на 6,5 км.
Сегодня в Генштабе сообщили, что за последние три дня украинские защитники продвинулись на некоторых направлениях от 200 м до 1,4 км и освободили около 3 кв. км.