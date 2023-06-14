На истфаке БГУ уничтожили панно с изображением Кастуся Калиновского 3 14.06.2023, 14:16

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На заднем фоне панно были изображены повстанцы-косинеры.

По информации из источников «Нашай нівы», при реконструкции корпуса исторического факультета Белорусского государственного университета было уничтожено декоративное панно с изображением Кастуся Калиновского.

Керамическое панно располагалось в одной из аудиторий на четвертом этаже истфака. На нем в полный рост был отражен лидер освободительного восстания 1863—1864 годов в Беларуси Кастусь Калиновский и повстанцы-косинеры на заднем фоне. В нижней части панно была помещена цитата из стихотворения «За ўсё…», написанного Янкой Купалой в 1926 году:

Я адплаціў народу,

Чым моц мая магла:

Зваў з путаў на свабоду,

Зваў з цемры да святла.

На фото в куче строительного мусора видны фрагменты рельефной рамы, которая обрамляла изображение Калиновского, а также куски других композиций из аудитории по мотивам произведений Купалы.

По информации журналистов, уничтожение панно произошло до полномасштабного вторжения России в Украину в 2022-м.

Эти панно, скорее всего, не имеют никакого отношения к историческому факультету и достались ему в наследство от филологического факультета, занимавшего здание по Красноармейской улице с момента его восстановления в 1957 году. Выселен филфак был только в 1992-м.

Реконструкция корпуса продолжается с 2021 года. Корпус истфака — одно из первых зданий, которые занял созданный в 1921 году Белорусский государственный университет. До этого здание, возведенное в 1863—1867 годах, занимала мужская гимназия С. П. Зубакина и К. В. Фальковича. По университетской нумерации здание бывшей гимназии стало называться «Домом № 1».

Во время войны здание сильно пострадало, от него оставались только наружные стены. Большая часть руин была снесена, от здания середины XIX века осталась только дворовая часть, на месте которой сегодня находится актовый зал факультета. На месте же снесенной части по проекту Якова Шапиро в 1957 году построен новый четырехэтажный корпус в духе советской неоклассики. В интерьерах до реконструкции сохранились парадная лестница с балясинами, витражи, паркет, лепка на потолках и стенах вестибюля и актового зала.

На рендерах же скромной классики больше нет, а есть «по-богатому» сделанный евроремонт с керамогранитными полами, штукатуркой-венецианкой и молдингами на стенах, кессонами и дорогими люстрами на потолках, безвкусными тяжелыми шторами на окнах. Видимо, в этот «дворцовый стиль» никак не вписывалась простоватая советская керамика, и единственное, что додумались с ней сделать, — побить и выбросить на помойку. Или кому-то в руководстве не нравилась фигура повстанца…

Но, согласно законодательству, произведения монументально-декоративного искусства не могут быть уничтожены, а должны быть реконструированы — под это определение подпадает в том числе изменение места нахождения. Правда, никакого перечня, который позволял бы отслеживать происходящее с подобными культурными ценностями, не существует — однажды они просто исчезают в никуда. Если закрашенную или сбитую мозаику еще кто-то заметит и возмутится, то интерьерные вещи исчезают без всякого шума.

Судя по всему, на историческом факультете БГУ в результате реконструкции не останется ничего исторического, кроме фасадов.

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