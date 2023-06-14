Пригожин отказался следовать совету Путина и запретил «вагнеровцам» подписать контракты с Шойгу 14.06.2023, 14:31

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Евгений Пригожин

Основатель ЧВК заявил, что ни один из его наемников не «пойдет по пути позора».

Наемники ЧВК «Вагнер» не пойдут «по пути позора» и не станут подписывать контракты с Минобороны РФ, чтобы получить социальные гарантии, заявил основатель группировки Евгений Пригожин.

Так он ответил на запрос одного из Z-каналов, который уточнил его позицию после слов президента РФ Владимира Путина о том, что ЧВК должны заключить контракты с военным ведомством, сообщает The Moscow Times.

«Я думаю, что Государственная дума и президент найдут компромиссное решение, при котором [наемники] и социальные гарантии получат, и документы как участники боевых действий. <…> У меня 20 тысяч убитых, они тоже должны заключить контракт с Министерством обороны?» — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

До этого он назвал «сказками» сообщения руководства Минобороны о том, что наемники ЧВК «Вагнер» не смогут участвовать в войне против Украины, если не подпишут контракты. «Ответ очень простой: никто не может запретить русскому человеку защищать свою землю. И это не вправе ни министра обороны, никого. Это вправе только Господа Бога. И поэтому свою землю мы продолжим защищать, как бы ни хотелось околовоенным функционерам», — сказал Пригожин.

10 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал всем «добровольческим отрядам», которые воюют в Украине, подписать контракты с Минобороны до 1 июля. Указ Шойгу появился на фоне конфликта между ведомством и Пригожиным, который покрыл матом военное руководство страны и неоднократно призывал отправить в отставку самого Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Путин поддержал решение Шойгу на встрече с военкорами 13 июня. По его словам, «добровольцам» нужен правовой статус, чтобы они могли получить социальные гарантии. «Первое — нужно заключить контракты с Минобороны. Второе — внести изменения в законы. И то и другое будет сделано», — заверил Путин.

Президент РФ попытался намекнуть Пригожину, что ему придется заключить контракт с Минобороны, но сделал это «не очень убедительно», считает политолог Аббас Галлямов. «Выглядело так, будто он Пригожину не приказывает, а как бы его уговаривает. Результат получился соответствующий: Пригожин сказал, что контракта они заключать не будут, а как, мол, нас выплатами обеспечить, сами думайте. Исполнять свою роль модератора в отношениях элит Путину становится все сложнее», — заключил Галлямов.

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