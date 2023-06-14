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IT-компания с белорусскими корнями пожертвовала более $100 тысяч пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

  • 14.06.2023, 14:35
IT-компания с белорусскими корнями пожертвовала более $100 тысяч пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Будет закуплено снаряжение и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ в регионе.

Компания Wargaming приняла решение поддержать пострадавших от разрушения Каховской ГЭС пожертвованием официальной платформе по сбору средств United24 в Украине, сообщается в аккаунте компании в Instagram.

Решено пожертвовать почти 110 тысяч долларов. На эти средства будет закуплено снаряжение и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ в регионе. В том числе спасательные шлюпки и плоты, мотопомпы, экскаваторы, бульдозеры и краны, пожарное снаряжение, гидрокостюмы, боновые заграждения, переносные станции фильтрации воды, сорбент и др.

«Команда Wargaming восхищается волонтерами и украинскими службами, которые спасали людей и животных в первые дни стихийного бедствия. Этим пожертвованием мы хотим помочь пострадавшим и добавить финансовые ресурсы, которые помогут устранить последствия, вызванные разрушением электростанции», — говорится в сообщении.

«Мы поддерживаем украинский народ в самые трудные времена», — отметили в компании.

Напомним, год назад компания с белорусскими корнями Wargaming Group объявила, что 31 марта передала свой бизнес в России (компании «Леста» и «Варгейминг Москва») и заодно в Беларуси («Гейм Стрим») под управление менеджеров Lesta Studio. Было заявлено, что все они больше не связаны с головной компанией.

Летом прошлого года новым владельцем белорусского СООО «Гейм стрим» и российского ООО «Леста» стал Малик Хатажаев.

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