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СМИ: Судьба Делимханова неизвестна

  • 14.06.2023, 14:47
СМИ: Судьба Делимханова неизвестна
Адам Делимханов

Опровержения россиян оказались фейками.

После появления новости о гибели одного из ближайших соратников главы Чечни Рамзана Кадырова Адама Делимханова в российских СМИ появилось три опровержения этого. Два из них в течение двух часов оказались фейками, пишет «Агентство».

Первое опровержение выпустил телеканал Минобороны «Звезда». Он сообщил со ссылкой на пресс-службу Госдумы, что депутат Делимханов был ранен, но он жив. После этого новость несколько раз переписали. Сначала поставили ссылку на пресс-службу ЛДПР, а потом – и вовсе на думского журналиста Мадину Шавлохову.

Еще с одним «опровержением» выступил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, по словам которого, Делимханов якобы не погиб, а находится в Чечне.

Однако в своем телеграм-канале на 100 тысяч подписчиков он спустя несколько минут сообщил, что полностью снимает все дислоцированные на Марьинском направлении подразделения и в экстренном порядке выезжает в направление места попадания по кортежу Делимханова. По его словам, Кадыров отдал приказ найти Делимханова любыми способами и вывести «чего бы это не стоило».

Пока однозначно неопровергнутым остается только заявление, сделанное спикером Госдумы Вячеславом Володиным перед началом пленарного заседания. «[Появилась] информация, связанная с Адамом Делимхановым, где речь идет о том, что он [якобы] ранен. Вот только что разговаривали с ним - он жив, здоров», - отметил Володин.

При этом Рамзан Кадыров, судя по сообщению в его телеграм-канале, до Делимханова не дозвонился. И попросил украинские спецслужбы помочь найти соратнкика.

Ранее украинский журналист и боец ВСУ Кирилл Сазонов в среду утром сообщил о гибели Делимханова во время воздушного удара по цели в районе города Приморск (рядом с Бердянском). Спустя несколько часов это стали опровергать российские источники.

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