Синоптики раскрыли, когда в Беларусь придут настоящие дожди 3 14.06.2023, 14:47

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Надо еще немного продержаться.

В ближайшие дни настоящих дождей, то есть ливней, не обещают. Белгидромет сообщает, что 15 июня снова по стране преимущественно без осадков, лишь в Брестской и Гродненской областях ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди.

16 июня лишь по юго-западу Беларуси ожидаются дожди, местами грозы. И 17 июня только по юго-западу пройдут дожди, ночью в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Это уже радует.

Температура ведь в отдельных районах будет повышаться и будет под 30 градусов жары. Так что дожди нужны.

Следующая неделя начнется с дождей

«Комсомолка» заглянула на сайты, которые с помощью автоматизированных систем сообщают долгосрочные прогнозы и посмотрела, каким будет ближайшее воскресенье и следующая неделя. Есть хорошие новости - дожди будут. Сбыться бы только этим предположениям.

В Минске небольшой дождь возможен 18 июня, а уже в понедельник 19-го, в крайнем случае, 20 июня прогнозируют ливень. И большая часть недели будет с дождями, но небольшими.

И в Бресте 18 и 19 июня будут дожди и возможно пройдет ливень. А в Витебске и Гродно ливней, пишут, надо ждать 19-20 июня. В Гомеле сильный дождь прогнозируют чуть позже - 21 июня.

В Могилеве, если сильного дождя не будет 19 июня, то его большая его вероятность 20-22 июня. Тем более, в эти дни обещают как минимум, небольшие дожди.

А началось все с рекордно сухого мая

Напомним, что дефицит осадков наблюдается уже с мая - в среднем по Беларуси их выпало 19% климатической нормы. Май 2023 года стал самым засушливым, начиная с 1945 года, сообщал Белгидромет.

В первой декаде июня после дождей местами ситуация улучшилась, но по большей части территории сохранялся существенный дефицит осадков. Пожелтевшая трава и сухая земля тому подтверждение.

Печально, но факт - по отдельным пунктам наблюдения в Минской, Гродненской, Могилевской, Брестской и Гомельской областях за первые 10 дней лета выпало 1 мм осадков и менее.

Но такова реальность, климат меняется. За последние 20 лет повторяемость засушливых явлений в июне возрастает. Последний раз такая засушливая первая декада июня отмечалась в 2015 и 2018 годах.

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