Путин подхватил вирус в Кремле

Путин подхватил вирус в Кремле1
- Игорь Эйдман
- 14.06.2023, 15:00
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Глава РФ позавидует Берлускони.
подхватил в Кремле вирус российской исторической хтони,
Путин поначалу хотел жить как Берлускони. Роскошь, хорошее вино, девочки; «яхты, рауты, вояжи»; периодически посиделки с другими сильными мира сего.
Так он и наслаждался жизнью первое время у власти.
Но Россия - не солнечная, веселая Италия. В стране Ивана Грозного, Достоевского и Сталина не принято радостно жить и ставить перед собой рациональные цели. Здесь, если уже попал на трон, надо стать ужасом для всего мира, заставить соседей ненавидеть и бояться тебя. Тогда войдешь в историю как «великий государь».
«В Кремле не надо жить» - писала Ахматова. «Там древней ярости еще кишат микробы: Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы, И Самозванца спесь — взамен народных прав».
Путин подхватил в Кремле вирус российской исторической хтони, который с причмокиванием съел его мозг.
В 2012 году Берлускони говорил, что Путин «считает его почти своим старшим братом». Мелкий питерский гопник явно ориентировался на пример своего итальянского друга, хотел быть таким же вальяжным мафиози и богачем, прожить долгую полную удовольствий жизнь и умереть в своей постели в роскоши, среди любовниц и слуг.
Но разум оставил российского диктатора. Он начал кровавую игру, которая ему явно оказалась не по силам, возомнил себя новым Петром I и Сталиным в одном флаконе, оставаясь при этом мелким гопником и вором. В результате его ждет совсем другой, чем у «старшего брата», финал: умрет, ворочаясь на жесткой койке в Гаагской тюрьме, или растерзают собственные холуи.
Игорь Эйдман t.me