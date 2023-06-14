закрыть
14 июня 2023, среда, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин подхватил вирус в Кремле

1
  • Игорь Эйдман
  • 14.06.2023, 15:00
  • 9,596
Путин подхватил вирус в Кремле
Игорь Эйдман

Глава РФ позавидует Берлускони.

подхватил в Кремле вирус российской исторической хтони,

Путин поначалу хотел жить как Берлускони. Роскошь, хорошее вино, девочки; «яхты, рауты, вояжи»; периодически посиделки с другими сильными мира сего.

Так он и наслаждался жизнью первое время у власти.

Но Россия - не солнечная, веселая Италия. В стране Ивана Грозного, Достоевского и Сталина не принято радостно жить и ставить перед собой рациональные цели. Здесь, если уже попал на трон, надо стать ужасом для всего мира, заставить соседей ненавидеть и бояться тебя. Тогда войдешь в историю как «великий государь».

«В Кремле не надо жить» - писала Ахматова. «Там древней ярости еще кишат микробы: Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы, И Самозванца спесь — взамен народных прав».

Путин подхватил в Кремле вирус российской исторической хтони, который с причмокиванием съел его мозг.

В 2012 году Берлускони говорил, что Путин «считает его почти своим старшим братом». Мелкий питерский гопник явно ориентировался на пример своего итальянского друга, хотел быть таким же вальяжным мафиози и богачем, прожить долгую полную удовольствий жизнь и умереть в своей постели в роскоши, среди любовниц и слуг.

Но разум оставил российского диктатора. Он начал кровавую игру, которая ему явно оказалась не по силам, возомнил себя новым Петром I и Сталиным в одном флаконе, оставаясь при этом мелким гопником и вором. В результате его ждет совсем другой, чем у «старшего брата», финал: умрет, ворочаясь на жесткой койке в Гаагской тюрьме, или растерзают собственные холуи.

Игорь Эйдман t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса