Путин подхватил вирус в Кремле 1 Игорь Эйдман

14.06.2023, 15:00

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Игорь Эйдман

Глава РФ позавидует Берлускони.

подхватил в Кремле вирус российской исторической хтони,

Путин поначалу хотел жить как Берлускони. Роскошь, хорошее вино, девочки; «яхты, рауты, вояжи»; периодически посиделки с другими сильными мира сего.

Так он и наслаждался жизнью первое время у власти.

Но Россия - не солнечная, веселая Италия. В стране Ивана Грозного, Достоевского и Сталина не принято радостно жить и ставить перед собой рациональные цели. Здесь, если уже попал на трон, надо стать ужасом для всего мира, заставить соседей ненавидеть и бояться тебя. Тогда войдешь в историю как «великий государь».

«В Кремле не надо жить» - писала Ахматова. «Там древней ярости еще кишат микробы: Бориса дикий страх, и всех Иванов злобы, И Самозванца спесь — взамен народных прав».

Путин подхватил в Кремле вирус российской исторической хтони, который с причмокиванием съел его мозг.

В 2012 году Берлускони говорил, что Путин «считает его почти своим старшим братом». Мелкий питерский гопник явно ориентировался на пример своего итальянского друга, хотел быть таким же вальяжным мафиози и богачем, прожить долгую полную удовольствий жизнь и умереть в своей постели в роскоши, среди любовниц и слуг.

Но разум оставил российского диктатора. Он начал кровавую игру, которая ему явно оказалась не по силам, возомнил себя новым Петром I и Сталиным в одном флаконе, оставаясь при этом мелким гопником и вором. В результате его ждет совсем другой, чем у «старшего брата», финал: умрет, ворочаясь на жесткой койке в Гаагской тюрьме, или растерзают собственные холуи.

Игорь Эйдман t.me

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