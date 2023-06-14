Как белорусу взять рассрочку на технику в Польше 1 14.06.2023, 15:02

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Сравнили условия от сетевых салонов.

Причиной незапланированной покупки может стать не только случайность, как потеря или неудачное падение гаджета из рук. Многие из нас просто поддаются искушению грамотного маркетинга и внутреннему позыву «хочу!». Во избежание мгновенного опустошения кошелька на помощь приходят «раты».

MOST сравнил условия рассрочки, предлагаемые польскими салонами техники.

MediaMarkt

В MediaMarkt рассрочку иностранцу готовы дать только при наличии karty pobytu (подойдёт даже czasowego).

У сети есть свои «фишки»: если вы оформляете «раты» онлайн, то вам предоставят целых 15 месяцев беспроцентной рассрочки; если берёте ещё и страховку устройства — то и вовсе 20.

Если же вы не хотите тянуть груз финансовых обязательств слишком долго, возможна рассрочка от трёх до шести месяцев без взносов в первые полгода.

Выносить решение по вашему запросу будет один из двух банков: Santander и BNP Paribas.

Media Expert

У главного конкурента предыдущей сети условия рассрочки куда строже: помимо паспорта, требуется постоянный ВНЖ (karta stałego pobytu) и umowa o pracę. Максимальное количество месячных платежей — 58.

Если какие-то из ваших документов отличаются от названных выше, то «постучаться» можно в три банка: Millenium, Alior и Credit Agricole — процесс займёт около десяти минут возле кассы.

RTV Euro AGD

В данном салоне также можно получить рассрочку лишь при наличии karty czasowego pobytu. Имеете stały? Ещё лучше. Минимальное количество взносов — три; максимальное — зависит от конкретного товара и типа оформляемого договора.

Работает RTV Euro AGD только с банком Crédit Agricole.

Play

В салоне одного из самых популярных в Польше операторов «раты» без karty czasowego pobytu, к сожалению, не доступны. ВНЖ должен быть действителен минимум 24 месяца с момента оформления рассрочки. Предлагается единственный вариант количества месячных платежей — также 24.

Ни один банк с оформлением не связан — ответственность у вас будет только перед Play (и перед своей кредитной историей, разумеется).

Orange

Ещё один лидирующий оператор сотовой связи в Польше. Будучи абонентом Orange, вы можете взять в рассрочку понравившееся устройство на 24 либо на 36 месяцев без участия какого-либо банка. Но даже в таком случае вам потребуется karta pobytu — хватит даже czasowego.

Также нужно подтвердить доходы за последний месяц либо предоставить оплаченные счета за воду, газ и прочее.

iSpot

Если же вы желаете пользоваться устройством исключительно премиум-класса, готовьте несколько документов: umowa o pracę, karta pobytu (действующая дольше периода рассрочки) и паспорт. Оформить «раты» в реселлере Apple можно минимум на три месяца, максимум — на пять лет.

Банк BNP Paribas поможет вам в этом.

Xiaomi Store

Приобрести гаджет в салоне популярного китайского бренда можно на достаточно гибких условиях: банк Santander предоставляет рассрочку на многие устройства Xiaomi от двух до шестидесяти месяцев.

Однако условия получения такой возможности строги: необходимы паспорт, umowa o pracę и минимум karta stałego pobytu.

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