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Главная электростанция Ростовской области РФ загорелась после взрыва

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  • 14.06.2023, 15:13
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Главная электростанция Ростовской области РФ загорелась после взрыва

Работа станции полностью остановлена.

В Ростовской области произошел пожар Новочеркасской ГРЭС. Огонь распространился на 200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает «Интерфакс».

Пострадал 6-й энергоблок, там загорелась кровля. Работа станции полностью остановлена. Людей вывели из эпицентра возгорания, но в остальных местах эвакуацию решили не проводить. К тушению привлечены 46 специалистов и 15 единиц техники.

Пожару на Новочеркасской ГРЭС предшествовал взрыв, сообщает источник 161.ru в силовых структурах. По его данным, пострадали трое мужчин, им оказывается медицинская помощь. При этом что стало причиной взрыва, пока неясно.

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