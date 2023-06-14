закрыть
14 июня 2023, среда, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ford изобрел инновационные колесные диски для безвоздушных шин

1
  • 14.06.2023, 15:17
  • 3,802
Ford изобрел инновационные колесные диски для безвоздушных шин

Их конструкция сильно отличается от традиционных колес.

В Ford запатентовали уникальные колесные диски, разработанные специально для безвоздушных шин. Их конструкция сильно отличается от традиционных колес. Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на CarBuzz.

В Управлении по патентам и товарным знакам США опубликовали патент, в котором описываются колесные диски для безвоздушных шин. В Ford работают над этой технологией.

Сейчас разработкой безвоздушных шин занимаются компании Michelin и Goodyear. Они уже демонстрировали свои технологии публике.

В Ford решили изменить конструкцию колесных дисков, чтобы оптимизировать их для безвоздушных шин. Это позволит быстро менять шины при необходимости.

В патенте описывается необычная конструкция колесных дисков, в которых спицы являются гибким элементом. Тем не менее они сохранят жесткость благодаря сердцевине.

Спицы будут поглощать удар, тем самым снижая вероятность повреждения шины. В Ford уверены, что такая технология может найти массовое применение уже в ближайшие годы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская заметает мусор под ковер
Тихановская заметает мусор под ковер Наталья Радина
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов
Как Светлогорский ЦКК стал проклятием лукашистов Артем Черников
Азаров и лапша
Азаров и лапша Ирина Халип
Заговор тракторов
Заговор тракторов Сергей Фурса