Ford изобрел инновационные колесные диски для безвоздушных шин 1 14.06.2023, 15:17

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Их конструкция сильно отличается от традиционных колес.

В Ford запатентовали уникальные колесные диски, разработанные специально для безвоздушных шин. Их конструкция сильно отличается от традиционных колес. Об этом пишет «Фокус» со ссылкой на CarBuzz.

В Управлении по патентам и товарным знакам США опубликовали патент, в котором описываются колесные диски для безвоздушных шин. В Ford работают над этой технологией.

Сейчас разработкой безвоздушных шин занимаются компании Michelin и Goodyear. Они уже демонстрировали свои технологии публике.

В Ford решили изменить конструкцию колесных дисков, чтобы оптимизировать их для безвоздушных шин. Это позволит быстро менять шины при необходимости.

В патенте описывается необычная конструкция колесных дисков, в которых спицы являются гибким элементом. Тем не менее они сохранят жесткость благодаря сердцевине.

Спицы будут поглощать удар, тем самым снижая вероятность повреждения шины. В Ford уверены, что такая технология может найти массовое применение уже в ближайшие годы.

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