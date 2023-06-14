«Немного просчитались»: военные РФ неожиданно признались в подрыве дамбы Каховской ГЭС 1 14.06.2023, 15:24

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В российской бригаде озвучили «мотивы».

В российской оккупационной армии признали, что это именно они взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, и назвали причину – чтобы сорвать контрнаступление украинских военных.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале 205-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск России. По некоторым данным, российские захватчики из именно этой бригады осуществили подрыв дамбы, что повлекло масштабное затопление и гибель людей и животных на юге Украины.

Теперь в этой российской бригаде признались в содеянном и говорят, якобы таким образом пытались остановить украинское контрнаступление. Но при этом они признают, что «немного просчитались», и последствия подрыва дамбы, мол, «скоро приведут к значительным потерям территорий» страной-агрессором РФ.

«Бесспорно, подрыв дамбы это экологическая катастрофа, которая в том числе не пройдет мимо России. Угроза масштабного наступления противника была очень большой, и Херсонское направление должно было сыграть важную роль в этом наступлении. Как я писал еще в ноябре, в таком случае подрыв неизбежен. Но... Мы немного просчитались, и последствия такого неконтролируемого действия уже скоро приведут к значительным потерям территорий», – говорится в сообщении российской 205-й бригады.

205-я отдельная мотострелковая казачья бригада (205 ОМСБр, в/ч 74814) – это мотострелковое соединение Сухопутных войск РФ, которое входит в состав 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Пункт постоянной дислокации – город Буденновск Ставропольского края.

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Уже известно о погибших и большом количестве пропавших без вести после подрыва дамбы ГЭС.

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