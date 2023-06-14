В Кремле прокомментировали ранение Делимханова 14.06.2023, 15:29

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Песков заявил, что тревожится и переживает.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся сегодня информацию о ранении и возможной гибели «правой руки» главы Чечни Рамзана Кадырова, депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.

«С тревогой восприняли, переживаем за героя, ждем уточнения информации», — заявил Песков.

Ранее украинский журналист и боец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил о гибели Делимханова во время воздушного удара по цели в районе города Приморск (рядом с Бердянском). Спустя несколько часов это стали опровергать российские источники.

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