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На Приазовском направлении ВСУ перешли в активную фазу боевых действий

  • 14.06.2023, 15:43
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На Приазовском направлении ВСУ перешли в активную фазу боевых действий

Способности украинской армии значительно выросли.

Капитан ВСУ 36-й отдельной бригады морской пехоты Валерий Прозапас отметил, что на Приазовском направлении Силы обороны Украины интенсивно ведут боевые действия

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Третью неделю нахожусь на Приазовском направлении. Мы уже перешли в активную фазу и интенсивно проводим боевые действия. Призываю всех украинцев не ждать скорых результатов. Нас ожидает сложная летне-осенняя кампания. Способности ВСУ значительно выросли. У нас есть опыт, огневые средства, системы связи и управление, и это все должно принести результат», - подчеркнул Прозапас.

Капитан ВСУ также добавил, что следует смотреть на карту и следить за официальными сообщениями представителей Минобороны и Генерального штаба Украины.

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