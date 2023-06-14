В Островце регулярно проходят суды над задержанными после возвращения из Литвы 14.06.2023, 15:54

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Об этом сообщают правозащитники.

В Островце несколько раз в месяц рассматриваются дела задержанных на белорусской границе с Литвой. Когда сотрудники таможни находят подписки или репосты с «экстремистских» ресурсов, людей задерживают и отвозят в РОВД, где против них составляют протоколы, сообщают правозащитники.

Так, например, 18 мая в суде Островецкого района осудили двух мужчин за подписки на несколько «экстремистских» каналов. Вину на суде они признали. Итог — 1 110 рублей штрафа (30 базовых величин) каждому с конфискацией телефонов. Известно, что задержали мужчин ночью во время пересечения границы.

Также известно, что в этот же день был осужден белорус, который живет в Израиле и работает там журналистом. Его приговорили к 5 суткам ареста за подписку на несколько телеграм-каналов.

Также у мужчины изъяли телефон. Точно ли он был задержан на границе, неизвестно.

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