Хтонь кремлевская 3 Вадим Зайдман

14.06.2023, 16:00

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Вадим Зайдман

Путин все 20 с лишним лет нахождения на галерах не перерождался.

Не понимаю, почему многие авторы, совершенно реалистично оценивающие Путина и его режим, спотыкаются на одном и том же месте, очень, кстати, ровном, полагая, что в начале своего служения на галерах Путин был более-менее адекватен, с ним можно было иметь дело, во всяком случае, он не был тем абсолютным Злом, которым в результате многолетнего бесконтрольного пребывания у власти, многолетней безнаказанности он стал сейчас.

Вот и Игорь Эйдман отдал дань этому мифу. В заметке, информационным поводом к которой послужила смерть закадычного володиного дружка Сильвио, автор пишет, что поначалу Путин хотел лишь наслаждаться властью, жить, как Берлускони — «роскошь, хорошее вино, девочки; «яхты, рауты, вояжи»; периодически посиделки с другими сильными мира сего ... Мелкий питерский гопник явно ориентировался на пример своего итальянского друга, хотел быть таким же вальяжным мафиози и богачом, прожить долгую полную удовольствий жизнь и умереть в своей постели в роскоши, среди любовниц и слуг».

Но, оказавшись в Кремле, пропитанном кровавым духом Ивана Грозного и Иосифа Сталина, подхватил «вирус российской исторической хтони», то есть нечистой силы, зла. И только тогда «разум оставил российского диктатора», и «он начал кровавую игру…»

Еще раз акцентирую внимание: в начале путинского президентства никаких кровавых дел не было, в начале он только наслаждался жизнью, властью и собой, и только со временем, заразившись хтонью в Кремле, начал свои кровавые деяния.

Это просто поразительно, как люди, вроде бы все про Путина понимающие, не понимают такого главного и очевидного факта, что Путин был абсолютным Злом с самого начала. Еще за девять месяцев до въезда в Кремль, когда он взорвал дома с собственными спящими гражданами в Москве, Буйнакске и Волгодонске и затеял Вторую чеченскую войну (ради чего, чтобы получить повод, casus belli, к войне, он и взорвал дома).

Путин изначально был кровавым монстром, готовым на любые преступления против человечности ради достижения власти. Его режим не сейчас, как многие теперь говорят, с полномасштабной агрессией против Украины стал фашистским — он был фашистским с самого начала нахождения Путина на галерах. Уже тогда сравнение Путина с Гитлером не было никакой фигурой речи, метафорой, преувеличением или попыткой обозвать, оскорбить. Путин уже тогда был Гитлером.

Путин все 20 с лишним лет нахождения на галерах не перерождался; не встречая никакого противодействия своим преступлениям ни в самой России, ни, что еще печальнее, со стороны международного сообщества, он со временем не менялся в худшую сторону — он от безнаказанности только все более проявлял свою суть. Совершал все более страшные и кровавые преступления против человечности.

Война в Чечне, которую Путин начал, будучи еще в ранге премьера, — это еще не было «кровавой игрой» Путина? Это он наслаждался роскошью, хорошим вином, девочками, делая жизнь с Берлускони?

Чечня стала тем полигоном, на котором отрабатывалось то, что сейчас Путин по полной повторяет в Украине: тогда он сровнял с землей Грозный — теперь стер с лица земли Мариуполь; тогда он бомбил чеченские школы, больницы, роддома — теперь украинские; тогда солдаты российского вермахта под корень вырезали целые чеченские аулы с детьми, женщинами и стариками — теперь уничтожали мирных жителей в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле, Изюме.

Но россияне жили, под собою не чуя страны, не отдавая себе отчет в том, что живут в фашистском государстве. Не понимало этого — или, увлеченное взаимовыгодным сотрудничеством с новоявленным фюрером, делало вид, что не понимало, — и славное мировое сообщество.

Только потому стали возможны все последующие преступления Путина: Грузия, аннексия Крыма и образование «Лугандонии» в 2014 году, геноцид в Сирии и, наконец, полномасштабная война с Украиной.

Я уже писал неоднократно: Путин на самом деле политик очень осторожный, даже, можно сказать, трусливый (особенно таким он был на раннем этапе). Зло часто бывает трусливо. Путин всегда действовал с оглядкой. Каждое последующее свое преступление он совершал, убедившись, что ему ничего не было за преступление предыдущее.

Наилучшим свидетельством тому, на мой взгляд, служит грузинская кампания 2008 года. Грузия — все-таки не Украина. И захватить всю Грузию в 2008 году Путин мог легко если не за 2-3 дня, то за 2-3 недели точно. Но Путин странным образом на это не решился. У меня этому его «миролюбию» есть только одно объяснение: в 2008 году российский фюрер и в мыслях не допускал, что мировое сообщество может проглотить такой наглый международный разбой. Я думаю, он сам потом офигел, не мог поверить в такую удачу, что ему без всяких последствий сошло с рук отторжение от Сакартвело Южной Осетии и Абхазии. Почти не сомневаюсь, что именно тогда он всерьез начал заглядываться на Украину, как на более лакомую, чем Грузия, а также потому, что без Украины, по разумению российских имперцев, Россия не империя.

Путин был абсолютным беспримесным Злом с самого начала нахождения у власти. А отсутствие внятной реакции мирового сообщества на это Зло позволило бывшему гопнику из питерской подворотни проявить это зло в полной мере, разрастись по масштабам злодеяний до Грозного, Сталина и Гитлера — а во многом уже и превзойти их.

Только потому стала возможна самая страшная, после Второй мировой, война в Европе. Этот Апокалипсис XXI века. Этот ужас без конца, который вполне мог бы стать ужасным концом всего Человечества, если бы Украина не оказала этому Злу сопротивление.

А мировое сообщество, кажется, так до сих пор и не поняло, что Украина борется не только за свою свободу и само существование свое — судя по совершенно беззубой реакции на подрыв Каховской ГЭС, не соответствующей той степени опасности, которую этот акт экоцида и геноцида собой представляет. После которого следующий шаг — подрыв АЭС.

То есть ядерная катастрофа.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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