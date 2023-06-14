На продажу выставили большой и известный завод в центре Могилева 2 14.06.2023, 16:04

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Некогда успешное предприятие признано банкротом.

На аукцион за долги выставили имущество завода «Строммашина» в центре Могилева на участке около 13,5 гектара. Некогда успешное предприятие признано банкротом и в отношении него открыто ликвидационное производство. Начальная цена — около 26,7 млн рублей. Realt рассказал, что это за завод и что на его месте можно построить.

Завод, о котором идет речь, появился в Могилеве еще в 1913 году. Но наибольшего расцвета он достиг в послевоенное время. Тогда он и начал называться «Строммашина». Завод выпускал технологические линии и оборудование для производства строительных материалов, железобетонных шпал, а также башенных кранов, горношахтного и нефтедобывающего оборудования.

Но после распада СССР завод постепенно угасал и в 2015 году его признали банкротом. На тот момент у предприятия была высокая кредиторская задолженность, неплатежеспособность, убыточность производства и даже долги по зарплате. Тогда в отношении «Строммашины» началась процедура санации — то есть оздоровления. Но и это не помогло — и в марте 2023 года экономический суд открыл в отношении предприятия ликвидационное производство.

А сейчас, чтобы рассчитаться с долгами, имущество «Строммашины» выставили на аукцион. В частности это объекты недвижимости, энергетической инфраструктуры и благоустройства. Площадь — более 70 тысяч квадратов. Оно располагается участке в 13,5 гектара центре Могилева. До облисполкома и центральной площади — 3 минуты ходьбы. Вот это место на карте:

Основной тип функционального назначения участка — общественная застройка. Возможный тип функционального назначения — жилая и транспортная застройка.

Форма освоения — приспособление и использование имеющихся фондов для создания полифункционального пространства с объектами торговли, обслуживания, культурно-развлекательного назначения, местами хранения автомобилей. Порядок осуществления архитектурно-градостроительной деятельности — по специальному проекту реконструкции территории на основе архитектурного конкурса.

Но есть и другие нюансы. Например, объекты, входящие в состав лота, имеют изменения (перепланировки, пристройки и так далее), которые не отражены в техническом паспорте. Покупатель самостоятельно за свой счет и своими силами приводит объект в соответствие с техническим паспортом.

А еще покупатель берет на себя обязательство по хранению движимого имущества продавца, находящегося на заводе, на срок до его отчуждения или утилизации. Речь видимо о станках, мебели и другом имуществе. Хранение осуществляется бесплатно. В период хранения покупатель обязуется обеспечить представителям продавца и другим лицам по требованию продавца свободный доступ к движимому имуществу, переданному на хранение. Покупатель несет ответственность за сохранность этого имущества.

Начальная цена — 26 692 149 рублей (около 9 млн долларов). Но торги будут идти на понижение до минимальной цены в 21 353 719 рублей (около 7,2 млн долларов).

Торги пройдут 17 июля на площадке «Белреализация».

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