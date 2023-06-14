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Песков поймал Лукашенко на лжи

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  • 14.06.2023, 16:12
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Песков поймал Лукашенко на лжи

Диктатор соврал о документе, который ему передал Путин.

Лукашенко рассказал о мирных переговорах между Украиной и Россией. По словам Лукашенко, Россия предлагала Украине «арендовать Крым».

«Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму – аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас – а сейчас уже невозможно. Сейчас это уже территория России по Конституции. А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались», — заявил диктатор.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это ложь: «Нет, это не так. Крым — это российский регион, он не может быть никем арендован».

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