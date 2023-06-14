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Пропагандистов перед встречей с Путиным закрыли на карантин

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  • 14.06.2023, 16:18
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Пропагандистов перед встречей с Путиным закрыли на карантин

Они пробыли в изоляции неделю.

Кремль заставил полтора десятка российских «военкоров» отсидеть неделю на карантине перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказала автор телеграм-канала «Катруся»Екатерина Агранович, принявшая участие в мероприятии.

«Мне очень понравился карантин, потому что можно было семь дней сидеть и никуда не ходить. <…> Конечно, все задержалось. Когда все общались, было все по-доброму, мило. На основной встрече было волнительно», — поведала Агранович.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о встрече Путина с пропагандистами войны, когда она уже началась. По его словам, на ней присутствовали «военкоры» Первого канала, ВГТРК, НТВ, RT, «Комсомольской правды», «Звезды» и авторы телеграм-каналов, пишет The Moscow Times.

«Владимир Владимирович со знанием дела ко всему подходит, обсуждает каждый вопрос, с деталями. Все говорят: «Он не знает, надо ему донести, ему не доносят». И эта проблема она посильно решается, в том числе такими встречами [в «военкорами»]», — отметила Агранович.

Во время общения с Z-блогерами Путин заявил, что цели «спецоперации» меняются, «но в целом мы ничего менять не будем». «Здесь все опытные люди, такие как вы, которые под пулями побывали. Меняется сознание. Я это знаю по себе — не так, как вы, лазили под пулями, но на вертолете летал, и по нему стреляли трассирующими пулями», — рассказал президент, не уточнив, когда и где это произошло.

Также Путин затронул тему контрнаступления Украины. ««Ни на одном из участков противник успеха не имел», — подчеркнул он. По его данным, Киев с 4 июня потерял 160 танков и 360 бронемашин. «По моим подсчетам, это 25-30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа», — отметил Путин.

Рассказал он Z-военкорам и о людских потерях армий России и Украины. «Обычно безвозвратных потерь процентов 25, максимум 30. У них почти 50 на 50», — сказал Путин. Он уточнил, что безвозвратные потери России в десять раз меньше, чем потери ВСУ.

При этом заявления Путина разошлись с данными главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который фактически подтвердил информацию ВСУ об успехе на ряде направлений. «Украинцы начали наступление. Они делают все грамотно. <…> Площадь, которую они сумели занять на сегодняшний день, они оценивают, как 100 кв. км, по моим подсчетам даже чуть больше, двигаются они аккуратно, спокойно, потеряли 2 «леопарда» и несколько «брэдли» и т.д., собственно, обычные боевые потери. Поэтому, радоваться рано», — сказал Пригожин.

До этого Путин общался с военкорами в июне 2022 года на полях Петербургского экономического форума и после начала контрнаступления Украины в сентябре, когда российская армия бежала из-под Харькова. Как писал Bloomberg со ссылкой на информированные источники, «военкоры» нарисовали «ужасную картину» ситуации на фронте, после чего Путин принял решение о частичной мобилизации.

На карантин участников встреч с Путиным отправляют с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Первоначально срок изоляции составлял две недели, но потом его сократили до одной. Помимо нахождения на карантине люди должны сдать отрицательный ПЦР-тест.

Подобные меры предосторожности могут быть связаны с повышенным вниманием Путина к своему здоровью. Издание «Проект» писало, что президент пользуется услугами как минимум 60 врачей. В каждой поездке его сопровождают в среднем девять.

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