Сегодня день рождения Олега Бебенина 14.06.2023, 16:20

Олег Бебенин

Основателю сайта Charter97.org исполнилось бы 49 лет.

Известный белорусский журналист Олег Бебенин родился 14 июня 1974 года. Окончил факультет журналистики БГУ.

Работал в «Белорусской деловой газете», затем был заместителем главного редактора негосударственной газеты «Имя». В 1998 году основал сайт «Хартия-97».

Был убит 3 сентября 2010 года, за несколько дней до начала кампании по выборам президента Беларуси. Дело о его смерти не было расследовано.

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