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Лукашенко дал заднюю

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 14.06.2023, 16:26
  • 3,666
Лукашенко дал заднюю

Диктатор запутался в показаниях.

Вчерашние танцы с бубном вокруг ядерного оружия продемонстрировали степень непонимания синепалого, в какой ситуации он оказывается.

На две аудитории: своих пропагандонов и российских в лице Скабеевой он выдавал абсолютно разную информацию. Мы привыкли к переобуванию, но не за 5 минут. Хотя в рассуждениях про электоральные перспективы Трампа эта разница во времени сократилась до нескольких секунд.

Для своих он пытался давить на мачизм. Просил, требовал и получил. И сам будет всем распоряжаться. Хотел что-то прикрутить к ракете для белорусско-китайского «Полонеза».

Но перед Скабеевой дал заднюю. Теперь уже придется звонить окурку и спрашивать разрешения на уничтожение 1 (одного) миллиона людей сразу во имя святой диктатуры. Будет хватать мощных бомб и ракет.

На вопрос о том, что и когда будет перемещено и размещено вообще запутался в показаниях. Что же здесь правда, а что - ложь.

1. Типы носителей

К «Полонезу» ничего «прикрутить» не удастся, так как это требует разработки новой боеголовки для китайской ракеты. Китайцы отказали в использовании комплекса в его конвенциональном исполнении в войне против Украины. Тем более не дадут комплекс для потенциального ядерного удара. И не согласятся на то, чтобы руzzкие умельцы копались в китайских ракетах.

Остаются вполне себе имеющиеся на вооружении России ядерные спецбоеприпасы для:

Искандер - есть в наличии на территории Беларуси;

Точка-У - есть в наличии на территории Беларуси;

Системы С300/С400 - есть в наличии на территории Беларуси;

МиГ-31К - на данный момент отсутствуют в Беларуси;

Су-25 и Су-34 как потенциальные носители бомб РН40 и ракет Х59 (для Су-34) - в наличии некоторое количество адаптированных Су-25.

О ядерных зарядах для артиллерийских систем (типа МСТА, Гиацинт, Пион, Тюльпан, Малка) речи не идет.

2. Эксплуатанты средств доставки

Эксплуатантами МиГ-31К и Су-34 является исключительно Россия.

Остальные средства доставки распределены между Беларусью и Россией. То есть далеко не все средства доставки находятся под контролем синепалого.

Не переключайтесь, продолжение следует.

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