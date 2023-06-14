Лукашенко дал заднюю

Лукашенко дал заднюю4
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 14.06.2023, 16:26
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Диктатор запутался в показаниях.
Вчерашние танцы с бубном вокруг ядерного оружия продемонстрировали степень непонимания синепалого, в какой ситуации он оказывается.
На две аудитории: своих пропагандонов и российских в лице Скабеевой он выдавал абсолютно разную информацию. Мы привыкли к переобуванию, но не за 5 минут. Хотя в рассуждениях про электоральные перспективы Трампа эта разница во времени сократилась до нескольких секунд.
Для своих он пытался давить на мачизм. Просил, требовал и получил. И сам будет всем распоряжаться. Хотел что-то прикрутить к ракете для белорусско-китайского «Полонеза».
Но перед Скабеевой дал заднюю. Теперь уже придется звонить окурку и спрашивать разрешения на уничтожение 1 (одного) миллиона людей сразу во имя святой диктатуры. Будет хватать мощных бомб и ракет.
На вопрос о том, что и когда будет перемещено и размещено вообще запутался в показаниях. Что же здесь правда, а что - ложь.
1. Типы носителей
К «Полонезу» ничего «прикрутить» не удастся, так как это требует разработки новой боеголовки для китайской ракеты. Китайцы отказали в использовании комплекса в его конвенциональном исполнении в войне против Украины. Тем более не дадут комплекс для потенциального ядерного удара. И не согласятся на то, чтобы руzzкие умельцы копались в китайских ракетах.
Остаются вполне себе имеющиеся на вооружении России ядерные спецбоеприпасы для:
Искандер - есть в наличии на территории Беларуси;
Точка-У - есть в наличии на территории Беларуси;
Системы С300/С400 - есть в наличии на территории Беларуси;
МиГ-31К - на данный момент отсутствуют в Беларуси;
Су-25 и Су-34 как потенциальные носители бомб РН40 и ракет Х59 (для Су-34) - в наличии некоторое количество адаптированных Су-25.
О ядерных зарядах для артиллерийских систем (типа МСТА, Гиацинт, Пион, Тюльпан, Малка) речи не идет.
2. Эксплуатанты средств доставки
Эксплуатантами МиГ-31К и Су-34 является исключительно Россия.
Остальные средства доставки распределены между Беларусью и Россией. То есть далеко не все средства доставки находятся под контролем синепалого.
Не переключайтесь, продолжение следует.
Telegram-канал «Ник и Майк»