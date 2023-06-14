«Кадыровцы» нашли повод сбежать с передовой 14.06.2023, 16:36

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илюстративное фото

Они отправились на поиски Делимханова.

Командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что снимает буквально все подразделения с Марьинского направления в Украине. Сказал, что получил команду от главы Чечни Рамзана Кадырова ехать на поиски Адама Делимханова. «Кадыровцы» срочно решили бежать с передовой, рассказывает «24 Канал».

«Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные на Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом», – заявил Апти Алаудинов.

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