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«Кадыровцы» нашли повод сбежать с передовой

  • 14.06.2023, 16:36
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«Кадыровцы» нашли повод сбежать с передовой
илюстративное фото

Они отправились на поиски Делимханова.

Командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что снимает буквально все подразделения с Марьинского направления в Украине. Сказал, что получил команду от главы Чечни Рамзана Кадырова ехать на поиски Адама Делимханова. «Кадыровцы» срочно решили бежать с передовой, рассказывает «24 Канал».

«Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные на Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом», – заявил Апти Алаудинов.

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