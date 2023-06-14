Владелицу агроусадьбы «Стулы» арестовали на 15 суток 3 14.06.2023, 16:43

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Ларису Быцко судили за распространение «экстремистских материалов».

Суд Пружанского района арестовал владелицу агроусадьбы «Стулы» Ларису Быцко на 15 суток по статье о распространении «экстремистских материалов». Об этом рассказал «Медиазоне» знакомый женщины.

Суд прошел 13 июня, о его результатах стало известно сегодня.

По этой же статье суд Пружанского района осудил Игоря Поляшенко. Он, как писал правозащитный центр «Весна», один из задержанных на агроусадьбе. На сайте realbrest.by говорится, что Поляшенко занимался музыкальным оформлением батлейки.

Отметим, что в воскресенье стало известно о задержаниях на агроусадьбе. По предварительной информации правозащитников, как минимум пятеро задержанных находились в Пружанском РОВД в ожидании суда по «экстремистской» статье КоАП.

Агроусадьба «Стулы» расположена в Пружанском районе Брестской области в одноименной деревне, где жил и работал в одиночестве народный мастер Беларуси, создатель серии деревянных фигурок о белорусском сельском быте Николай Тарасюк. В 2016 году там открылся культурно-образовательный центр «Сельский ренессанс». Супруги Александр и Лариса Быцко занимались популяризацией белорусской культуры, проводили показы батлейки.

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