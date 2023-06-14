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СМИ: Нацбанк, похоже, включил печатный станок

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  • 14.06.2023, 16:54
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СМИ: Нацбанк, похоже, включил печатный станок

Что об этом свидетельствует?

В Беларуси продолжает расти общая сумма наличных денег в обороте. На начало июня она составила 8 млрд 192,8 млн рублей, сообщает Нацбанк. Это рекордный показатель. Рост наличных денег в обороте может косвенно свидетельствовать о включении печатного станка, о котором ранее предупреждал Нацбанк, пишет «Зеркало».

За май общая сумма наличных денег в обороте выросла на 275,1 млн рублей — до 8 млрд 192,8 млн рублей. Для сравнения: на начало этого года этот показатель был на уровне 6 млрд 893,6 млн рублей.

В целом за 2022 год общая сумма наличных денег в обороте увеличилась на 2 млрд 173,2 млн рублей.

Широкая денежная масса за июнь выросла после снижения месяцем ранее. Речь о средствах населения и предприятий на счетах в банках, а также наличных деньгах в обращении. На 1 июня широкая денежная масса составила 64 млрд 13,4 млн рублей. Это на 1 млрд 231,3 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Напомним, за апрель этот показатель снизился на 306,2 млн рублей, а за февраль и март — вырос почти на 3,8 млрд рублей. За 2022 год широкая денежная масса увеличилась на 6 млрд 887,6 млн рублей.

В Нацбанке ранее заявляли о допущении того, что в 2023 году могут потребоваться валютные вливания в экономику, чтобы сгладить резкое колебание курса белорусского рубля, а также пополнить золотовалютные резервы. Вместе с этим регулятор планирует ввести изменения по валютному регулированию и контролю. Это предусмотрено денежно-кредитной политикой на 2023 год.

В 2022 году были валютные интервенции в экономику, проще говоря, регулятор вливал деньги. Это происходило на фоне повышенного спроса на валюту со стороны субъектов хозяйствования и банков.

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