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BBC: Залужный запретил взрывать мосты в Киеве

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  • 14.06.2023, 16:53
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BBC: Залужный запретил взрывать мосты в Киеве

Главком ВСУ назвал этот план «предательством».

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в начале полномасштабного вторжения России в Украину и попытки окружения Киева в первые дни февраля 2022 года не дал согласия на подрыв мостов в столице.

Как говорится в материале BBC News Украина, 26 февраля 2022 года один из высокопоставленных чиновников набрал тогдашнего главы СБУ Ивана Баканова и требовал, чтобы тот приказал своим спецназовцам взорвать мосты Киева и отрезать левый берег Днепра от правого.

«Ситуация была сложной. Баканов позвонил к главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Тот его выслушал и без колебаний ответил: «взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра - и военных, и гражданских», — сообщает издание.

На третий день полномасштабного вторжения России уже было очевидно, что план Кремля «захватить Киев за три дня» провалился, однако они подошли очень близко к столице.

Публично власти призвали украинцев не паниковать, однако между собой члены правительства начали активно обсуждать идею взорвать все киевские мосты. Это позволило бы задержать российскую армию перед естественным препятствием — рекой Днепр, и не допустить русских к правительственному кварталу.

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