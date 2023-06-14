Военный эксперт объяснил, что не так с российским танком Т-90 3 14.06.2023, 16:55

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Россияне гордятся своим Т-90, но это отсталая и крайне неудачная машина.

Накануне во время встречи с военными пропагандистами российский диктатор Путин заявил, что российский Т-90 якобы является лучшим танком в мире. Известный украинский военный эксперт Александр Коваленко объяснил, почему это не так.

Он отметил, что Т-90 представляет собой глубокую модернизацию танка Т-72Б, который сам уже был довольно устаревшим и отставал от западных аналогов на момент запуска в серийное производство. Коваленко подчеркивает, что базовая модель Т-72 отставала не только от западных танков, но и от альтернативных советских проектов – Т-80БВ и Т-64БВ.

По словам эксперта, перед конструкторами Т-90 стояла задача установить современный на тот момент комплекс управления вооружением 1А45-Т в архитектуру Т-72Б.

- Справились они с этой задачей, как и ожидалось, через задний проход, результатом чего стало снижение эргономики и пространства наводчика и командира. Умудрились они так же уделаться и с бронированием Т-90, который в связи с отвратительной схемой установки прожекторов-постановщиков помех «Штора-1» получил уязвимую проекцию башни в наиболее доступном для прострела участке, – говорит Коваленко.

Последующие попытки доработать Т-90 не только не решили эти проблемы, но даже усугубили их, добавив ослабленную зону в районе расположения боеукладки.

«Именно поэтому, «самый защищенный танк» РОВ горит на ура. Не всё хорошо у танка было и с огневым потенциалом. Его скорострельность 6-8 выстрелов в минуту, а бронепробиваемость российских (читай советских) выстрелов отставала и продолжает отставать от западных», – отмечает Коваленко.

По словам эксперта, Т-90 не нравился ни танкистам, ни самим конструкторам, но этот проект получил прямое покровительство лично Бориса Ельцина, а потому стал основным направлением танкостроения в РФ.

- Тот самый случай, когда ничего непонимающий в танкостроении алкоголик устраивает пиар ради пиара, заканчивающийся позором и катастрофой. Т-90 это тупиковая ветвь развития советского танкостроения, – заявил Коваленко, отметив, что Т-64 был гораздо более перспективной базой для модернизации, чем Т-72.

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