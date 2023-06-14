Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники за всю историю 3 14.06.2023, 17:04

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Эти модели идеально подходят для бездорожья, дальних или городских поездок.

Концепция Sport Utility Vehicle (SUV)

существует уже несколько десятилетий, но в последние годы стала невероятно популярной. Мировые автопроизводители готовы отказываться от некогда отлично продававшихся легковушек в пользу кроссоверов и внедорожников. Но какие из них можно считать наиболее надежными? Ответить на этот вопрос решили журналисты «HotCars».

В своем анализе они опирались на информацию, собранную из статистики авторитетных американских изданий JD Power, CarSurvey и Edmunds, в которых оценивалась общая надежность той или иной модели за всю ее историю.

Mitsubishi Pajero

(Идеальный автомобиль для бездорожья, дальних или городских поездок)

В 90-х Pajero считался одним из лучших внедорожников средних размеров, который хоть и не выделялся выдающейся производительностью, но мог похвастать наличием отличных внедорожных характеристик и удобного салона с сиденьями, обладающими хорошей поддержкой ног и плеч. Рейтинг надежности – 10/10.

Самый высокий пробег, зафиксированный в США – 300 тысяч миль или 482 тысячи километров.

Toyota 4Runner

(Отличные грузовые возможности, сопоставимые с пикапом)

Ранние 4Runner делили платформу со старым Hilux, который зарекомендовал себя как один из самых неубиваемых автомобилей в мире. Но и надежность современных внедорожников неплоха – 10 баллов из 10.

Самый высокий пробег, зафиксированный в США – 250 тысяч миль или 402 тысячи километра.

Volvo XC90

(Высокая производительность в сочетании с исключительной надежностью)

Первое поколение XC90 является одним из самых неоцененных кроссоверов за свои деньги, в котором отличные характеристики сочетались с исключительной беспроблемностью, безопасностью и шведским качеством сборки.

Оценка надежности – 10 из 10. Самый высокий пробег – 180 тысяч 198 миль или 290 тысяч километров.

Lexus LX

(Роскошный, но очень способный внедорожник)

Автомобиль представляет собой модный вариант Land Cruiser со всеми вытекающими последствиями, включая отличные внедорожные характеристики. JD Power присудил машине за беспроблемную эксплуатацию 83 балла из 100.

Оценка надежности этой модели от владельцев составила 10 баллов из 10, а самым высоким пробегом, официально зафиксированным в США, стала цифра в 175 тысяч миль или 281 тысяча километров.

Mercedes-Benz G-Class

(Надежный и мощный)

Несмотря на то, что большинство немецких внедорожников с годами приобрели репутацию очень ненадежных, это не касается G-Class, беспроблемность которого его владельцы оценили в 10 баллов из 10.

Самый высокий пробег, зафиксированный в США – 72 тысячи 700 миль – 117 тысяч километров.

Kia Sportage

(Все, что нужно от компактного кроссовера)

Корейские автомобили прошли долгий путь, и за два десятилетия отобрали значительную долю рынка у японских автопроизводителей. Особняком в этом списке стоит компания Kia с ее бестселлером Sportage.

Дебютировавший в начале 90-х годов автомобиль получил заслуженное признание со стороны покупателей только несколько лет назад и может похвастать оценкой надежности в 10 баллов из 10.

При этом максимальный пробег, официально зафиксированный в случае с ним в Соединённых Штатах, составляет 224 тысячи миль или 360 тысяч километров.

Ford Explorer

(Идеальный надежный семейный кроссовер)

Когда в начале 90-х годов Ford завершил выпуск старых Bronco он знал, что должен создать достойного преемникам. Получившийся в итоге Explorer обладал рядом ключевых отличий от своего предшественника, которые и сделали его успешным.

Во-первых, он был больше ориентирован на семейных людей и предлагался с пятью дверями, а также был очень надежным.

Оценка надежности JD Power – 83 балла из 100;

Оценка надежности от владельцев – 10 баллов из 10;

Самый высокий пробег, зафиксированный в США – 373 тысячи 500 миль или 600 тысяч км;

Jeep Wrangler

(Надежный и проходимый внедорожник)

Внедорожник, корни которого идут к военным автомобилям, не всегда отличался высокой надежностью, но в большинстве своем «Рэнглеры» демонстрировали достойные показатели с точки зрения беспроблемности, что подтверждает оценка от JD Power в 86 баллов из 100.

Оценка надежности от владельцев – 10 баллов из 10;

Самый высокий пробег, зафиксированный в США, 253 тысячи миль – 407 тысяч км.

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